S&P 500 : Proche de l'équilibre dans les premiers échanges

Par Le 25 juillet 2024 à 13:44Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager Négative sous les 5600 PTS Objectif de cours: 5400 PTS La Bourse de New York a trébuché mercredi sur les résultats jugés décevants de Tesla et Alphabet, qui ont conduit le S&P 500 et le Nasdaq Composite à essuyer leur plus mauvaise séance depuis 2022. L'indice Dow Jones a cédé 1,3%, à 39.853 points, mais l'indice élargi S&P 500 perdu 2,3%, à 5.427 points. Le Nasdaq Composite a décroché de 3,6%, à 17.342 points. Le reste des valeurs technologiques très surveillées n'étant pas publiées avant la semaine prochaine, l'attention se porte désormais sur une série de données économiques au cours de la journée - biens durables, PIB du deuxième trimestre et demandes hebdomadaires d'allocations de chômage. L'indice S&P 500 est attendu en hausse de 0,01% en préouverture, selon les contrats à terme. La tendance horaire reste clairement baissière au-dessus de 5500 points. Une retour sur ce niveau est nécessaire pour envisager un rebond technique vers les 5600 points correspondant à la moyenne mobile 100 périodes. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.