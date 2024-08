S&P 500 : Repli initial de 1% avant le chômage US

Par Le 02 août 2024 à 14:23Par Laurent Polsinelli Partager Négative sous les 5566 PTS Objectif de cours: 5391 PTS Les indices américains ont terminé en nette baisse hier, dans le sillage d'indicateurs moins bons que prévu, attestant d'un net ralentissement de l'économie américaine.

L'indice S&P500, qui a terminé en forte baisse de 1.37% à 5446 points, cède encore 1% en préouverture aujourd'hui, en attendant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain.



Le consensus table sur un taux de chômage inchangé à 4.1%, avec 176K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Les commandes industrielles seront ensuite publiées à 16h.



Techniquement, le S&P500 devrait ouvrir en gap baissier. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, l'indice devrait poursuivre son mouvement de consolidation en direction des 5331/5297 points. Partager Laurent Polsinelli Analyste Senior Responsable Indices & Produits dérivés

