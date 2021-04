Robinhood pris en défaut sur la publication des ordres fractionnés

Les actions dites fractionnées sont proposées par de nombreuses sociétés de courtage. Elles permettent aux investisseurs d'acheter une partie d'une action au lieu de la totalité. Ainsi, au lieu de débourser plus de 3 000 dollars pour une action d'Amazon.com, un investisseur peut en acheter pour 1 dollar seulement.

Les courtiers sont tenus de déclarer toutes leurs transactions aux systèmes d'exécution des transactions (TRF), conformément aux règles de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) et de la U.S. Securities and Exchange Commission.

L'application de la FINRA a infligé des amendes à d'autres maisons de courtage, dont Merrill Lynch et la division des titres américains de Deutsche Bank, pour des violations de ses règles de déclaration et de surveillance dans le passé.

Robinhood a lancé son service de fractionnement des actions en décembre 2019, selon son site Web, mais n'a commencé à déclarer publiquement les exécutions de transactions que la semaine du 25 janvier 2021, selon les données de la FINRA relatives aux transactions de gré à gré. Les données antérieures à cette date ne montrent aucune transaction déclarée par Robinhood. L'absence de déclaration a été confirmée par une personne connaissant bien la société, qui a demandé à ne pas être identifiée.

Reuters n'a pas pu déterminer combien de transactions Robinhood a omis de déclarer. Au 31 décembre, les utilisateurs de Robinhood détenaient 802,5 millions de dollars en actions achetées par le biais de son programme de fractionnement d'actions, a déclaré la société de courtage dans un document réglementaire. Un grand nombre de ces achats peuvent avoir été exécutés par des courtiers en gros.

Une porte-parole de Robinhood a refusé de commenter le problème de déclaration, mais a indiqué que la société, qui comptait 13 millions de clients en novembre, n'exécute qu'un "très faible pourcentage de ses ordres fractionnés à partir de son propre inventaire"

Un porte-parole de la FINRA, qui supervise les maisons de courtage, a refusé de commenter.

Lorsque les actions sont négociées sur les marchés boursiers, tout le monde peut voir l'activité. Mais lorsque les actions se négocient hors cote, comme c'est le cas pour Robinhood, les investisseurs comptent sur les courtiers pour rapporter les transactions à la TRF. Ces informations permettent de déterminer le prix des actions. Lorsque certaines transactions ne sont pas déclarées publiquement, cela diminue la quantité d'informations disponibles pour les participants au marché et pourrait créer un terrain de jeu inégal, selon la FINRA.

Une amende en vue

Néanmoins, certains experts ont déclaré que si l'omission était suffisamment grave pour justifier des amendes afin d'éviter qu'elle ne se reproduise, il ne s'agissait pas d'une défaillance majeure. En effet, le nombre de transactions qui n'ont pas été déclarées ne représente qu'une petite fraction de l'ensemble des transactions, selon ces personnes.

"Devraient-ils mériter de recevoir une amende pour cela ? Oui. Cela devrait-il être suffisamment douloureux pour qu'ils ne recommencent pas ? Oui", a déclaré James Angel, professeur de finance à l'université de Georgetown, spécialisé dans la structure du marché, lorsque Reuters lui a présenté les données. "Doit-il être si importante qu'elle les mette en faillite ? Certainement pas."

Robinhood a le vent en poupe et vise une introduction en bourse cette année. Une valorisation de 30 milliards de dollars a d'ores et déjà été évoquée.

Les règles de la FINRA stipulent que toutes les transactions doivent être déclarées - y compris les transactions de moins d'une action - au nom de la transparence, puisque les participants au marché peuvent fonder leurs décisions en comprenant non seulement les prix, mais aussi qui négocie quoi et quand. Contrairement aux ordres portant sur des actions entières, que Robinhood envoie en masse aux courtiers en gros pour qu'ils les exécutent, Robinhood affirme que son courtier compensateur, Robinhood Securities, exécute les transactions fractionnées à partir de son propre compte, ce qu'il est autorisé à faire par la FINRA.

Robinhood a exécuté environ 1,86 million de titres de niveau 1 au cours de la semaine du 15 mars, et environ 3,51 millions de titres de niveau 2 au cours de la semaine du 1er mars, selon les dernières données de la FINRA. Les titres de niveau un comprennent les actions de l'indice S&P 500, de l'indice Russell 1000 et les produits négociés en bourse, tandis que le niveau deux comprend les petites entreprises.