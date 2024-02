* Nvidia poursuit sa progression et atteint une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars

* Warner Bros Discovery glisse après une perte plus importante que prévu

* Block se reprend, les perspectives dépassant les estimations de bénéfices

* Carvana fait un bond en avant grâce à son premier bénéfice annuel

* Les indices : Dow en hausse de 0,23%, S&P en hausse de 0,18%, Nasdaq en baisse de 0,02%.

23 février (Reuters) -

Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average se sont accrochés à leurs gains vendredi et les trois indices de Wall Street semblaient se diriger vers des gains hebdomadaires, alors que l'élan de la récente hausse vertigineuse de cette semaine s'essoufflait.

Il y avait encore assez de jus autour de l'intelligence artificielle pour propulser Nvidia, la tête d'affiche de l'IA, au-dessus des 2 000 milliards de dollars de valorisation boursière pour la première fois.

Jeudi, le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé à des niveaux record et Nvidia a ajouté 277 milliards de dollars à sa valeur boursière, ce qui représente la plus forte hausse quotidienne jamais enregistrée à Wall Street, la séance suivant l'annonce de ses prévisions exceptionnelles qui ont renforcé la confiance des investisseurs.

Vendredi, les actions du concepteur de puces étaient en hausse de 1,7 % en début d'après-midi, après un début de séance agité, les investisseurs ayant digéré l'avancée spectaculaire de la séance précédente.

D'autres grandes entreprises technologiques et des valeurs de croissance ont abandonné certains gains de la frénésie de l'IA de la session précédente. Apple a baissé de 0,9 %, tandis que Tesla a chuté de 2 %.

Les actions de Super Micro Computer, un autre bénéficiaire du rallye de l'IA, ont chuté de 12,4 % après que le fabricant de composants de serveurs a fixé le prix de ses obligations convertibles.

"Il s'agit davantage d'options de vente et d'achat sur ce qui a été une semaine très solide et les gens réfléchissent à la façon dont ils veulent se positionner pour le week-end", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth. Il s'est toutefois montré optimiste quant aux perspectives de Nvidia et des actions liées à l'intelligence artificielle.

"Nous continuons certainement à recevoir de nouvelles preuves que l'intelligence artificielle va susciter beaucoup d'enthousiasme sur les marchés boursiers. Il est clair qu'ils (Nvidia) ont encore de la marge devant eux".

À 13 h 57 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 90,97 points, soit 0,23 %, à 39 160,08, et l'indice S&P 500 avait progressé de 8,96 points, soit 0,18 %, à 5 095,99. Le Nasdaq Composite a baissé de 3 points, soit 0,02%, à 16 038,60.

Le S&P 500 et le Dow Jones semblent se diriger à nouveau vers des records de clôture. Les investisseurs surveilleront également si le Nasdaq peut dépasser le record historique atteint en novembre 2021.

La majorité des secteurs du S&P étaient en territoire positif. Parmi les secteurs les plus performants figurent les services aux collectivités, qui avaient été les seuls à être à la traîne la veille, ainsi que les matériaux et les produits industriels. Ces trois secteurs ont progressé de plus de 0,6 %.

Carvana a bondi de 31,3 % après avoir annoncé son tout premier bénéfice annuel, aidé par son pacte avec les détenteurs d'obligations visant à réduire sa dette d'un milliard de dollars.

Warner Bros Discovery a perdu 9,3 % après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu, le conglomérat médiatique ayant dû faire face aux retombées des deux grèves hollywoodiennes sur la production de contenu.

Block, dirigé par Jack Dorsey, a bondi de 18,2 % après que la société de paiement a prévu un bénéfice de base ajusté pour le trimestre en cours supérieur aux estimations de Wall Street, en pariant sur la résilience des consommateurs. (Reportage d'Amruta Khandekar et Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru et David French à New York ; Rédaction de Shinjini Ganguli et David Gregorio)