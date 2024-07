S&P 500 : Sans orientation franche à l'ouverture

Par Le 19 juillet 2024 à 13:51Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 5522 / 5576 Toujours pénalisé par les valeurs technologiques, avec les craintes d'escalade des tensions commerciales sino-américaines, l'indice S&P500 a terminé en baisse de 0.78% à 5544 points hier, malgré la perspective d'une baisse de taux en septembre.

En l'absence de publication macroéconomique majeure aujourd'hui, l'indice américain est attendu autour de l'équilibre à l'ouverture pour la compensation.



En données horaires, l'indice montre des signes de fébrilité. La zone des 5522 points devra engendrer une réaction positive sous peine de l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 5447/5400 points. Partager Laurent Polsinelli Analyste Senior Responsable Indices & Produits dérivés

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.