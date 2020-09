Taux : OAT/Bund sous 25Pts de base, BoE évoque taux négatifs

17/09/2020 | 18:57

La tendance à la décrue se poursuit sur les dettes souveraines du 'Sud' (les taux longs se détendent régulièrement depuis le 1er septembre en Europe) et nos OAT effacent encore 1,8Pt de base à -0,24%, ce qui comprime l'écart avec les Bunds (qui ne décalent que de -0,8Pt à -0,49%) à moins de 25Pts de base, ce qui constitue un 'cap' technique (un quart de point) et valide l'un des meilleurs ratios des dernières années.



Bercy révise un peu ses anticipations de PIB pour 2020, avec un recul minoré à -10% (contre -11%) mais le rebond attendu pour 2021 est également minoré à +8%. Le nombre des destructions d'emplois est maintenu à -800.000 pour 2020, les créations devraient atteindre +321.000 en 2021.



Les BTP italiens, avec -2,4Pts de base à 0,9470%, inscrivent un nouveau record absolu.

Le rendement du '10 ans' italien chute bien en-deçà du plancher des 96,3% du 20 août (la meilleure clôture de l'histoire était de 0,98%, le 20/08 également) et le 'spread' avec le Bund se comprime à moins de 145Pts de base.



Nette embellie sur les 'Gilts' avec -4Pt de base à 0,172% alors que La Banque d'Angleterre a évoqué ce jeudi un recours aux taux négatifs, une stratégie à laquelle elle se refusait, même au pire de la Crise du Covid, avec en plus les incertitudes liées au Brexit.

Boris Johnson redit croire à la possibilité de conclure un accord post-Brexit d'ici le 15 octobre ce jeudi même.



Outre Atlantique, les T-Bonds se dégradent marginalement de +0,5Pt de base à 0,682% au lendemain d'un FOMC de la FED sans annonce majeure et qui semble avoir déçu Wall Street (repli de -0,5% du S&P500 hier soir, chute de -1,5% ce jeudi).

Jerome Powell a ajouté dans un commentaire que 'la route vers le retour au plein emploi sera longue'.



Les 3 chiffres US publiés à 14H30 n'ont rien fait pour rassurer Wall Street car ils étaient tous décevants.



Le Département américain du Travail annonce avoir dénombré 860.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un nombre en baisse par rapport à la semaine précédente (893.000, nombre révisé par rapport à la première estimation de 884.000).



L'embellie atteint donc -33.000 mais les analystes anticipaient un recul plus prononcé, à 850.000 inscriptions.



L'indice de la Fed de Philadelphie recule de -2,2Pts vers 15 ce mois-ci, marquant ainsi un ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.

Le niveau '15' s'avère conforme aux attentes des économistes pour l'indice 'Philly Fed' en septembre.



Le Département du Commerce a publié une baisse de -5,1% des mises en chantier de logements (CVS) au mois d'août aux États-Unis, à 1.416.000 en rythme annualisé, là où le consensus anticipait 1,45 million.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui légèrement contracté de 0,9% à 1.470.000, un niveau là-aussi inférieur à l'estimation moyenne des économistes, qui était de 1,53 million.



