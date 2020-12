Taux : embellie marginale mais les scores hebdo sont négatifs

Outre-Atlantique, les marchés américains n'ouvrent également que pour une demi-séance ce jeudi: le 'risk-on' est toujours de mise puisque les indices US prennent de +0,2% (Dow Jones) à +0,3% (S&P500) et même +0,4% pour le Nasdaq.

Mais cela ne pénalise par les T-Bonds qui se détendent de -2Pts à 0,935%.



Aucune statistique économique de premier plan ne figurant à l'agenda de la journée, cette dernière séance avant Noël était notamment marquée par les rumeurs évoquant un accord commercial imminent entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne.

Mais alors que Boris Johnson devait s'exprimer ce matin, d'ultimes blocages l'ont empêché d'annoncer qu'un compromis sur la pêche avait été trouvé.



Les Gilts britanniques se détendent de -3,3Pts de base à 0,2540%.



Sur le continent, les marchés de taux ont été très calmes et une petite reprise technique (détente des rendements de -1Pt en moyenne pour nos OAT et les Bunds allemands) s'est enclenchée après la vive correction de la veille.



Plus au Sud, une détente marginale de -0,8Pt s'est opérée sur les Bonos à 0,0700% et les BTP affichent -0,5Pt à 0,557%.



Globalement, ces 4 séances se soldent par une dégradation de +2 à +5Pts des dettes souveraines de la zone Euro.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.