Taux : embellie sur T-BondsUS, nette dégradation BTP italiens

31/08/2020 | 19:31

Séance calme et vierge de publications macro-économiques majeures outre-Atlantique, en revanche plusieurs membres de la FED s'expriment ou vont s'exprimer au cours des prochaines 24H, le 'service après-vente' de Jackson Hole et de la nouvelle doctrine sur l'inflation.



Les marchés l'ont apparemment déjà digérée et attendent de nouveaux catalyseurs.

Les T-Bonds se détendent à nouveau, de -3,5Pts à 0,694, effaçant la majeure partie de leurs pertes de jeudi.

Ils ne subissent d'aucune manière la poursuite du rally haussier de Wall Street et le 'full risk on' sur les technos.



Conformément aux anticipations, le Nasdaq inscrit un 16ème record mensuel en 21 séances à 11.770Pts et S&P500 inscrit également un 16ème record absolu à 3.510,00.

Pour le Nasdaq, Tesla, avec +12% à 497$ conforte sont statut de plus grosse bulle de l'histoire avec une capitalisation qui flirte maintenant avec les 500Mds$, soit 12 fois son chiffre d'affaire (30Mds$) et 1.200 fois ses 'bénéfices'.



Du côté des statistiques à venir, les indicateurs PMI et ISM définitifs de l'industrie manufacturière et du secteur des services en zone euro et aux Etats-Unis tomberont dans les jours qui viennent.

Aux États-Unis, c'est le rapport mensuel de l'emploi, ou 'NFP', qui interviendra, vendredi, en véritable point d'orgue de la semaine.



La séance fut très calme au Nord de l'Europe mais franchement baissière au Sud : le contraste est assez marqué avec des Bunds qui se tendent à la marge de 0,7Pt de base à -0,403%, nos OAT affichant le même écart à -0,097%.

Nette dégradation des BTP italiens avec +5Pts à 1,153% et plus modeste des Bonos espagnols avec +2,5Pts à 0,405%.



Séance sans relief pour les Gilts britanniques qui stagnent vers 0,312%.



