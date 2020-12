Taux : les T-Bonds US au-delà de 0,97%, pire niveau en 8 mois

Statu quo complet pour les OAT, les Bunds et les Bonos en ce vendredi, dégradation de +2,5Pts des Gilts (vers 0,35%) ou des BTP italiens (à 0,591%), rien de très spectaculaire.



En revanche, alors que le S&P500 inscrit un nouveau record absolu à 3.686, le Nasdaq à 12.430, le Russel-2000 à 1.864 (le Dow Jones tutoyant les 30.100), les T-Bunds US subissent des arbitrages au profit des actions dans un climat de 'full risk on'.

Les T-Bonds se dégradent brutalement de +5Pts de rendement vers 0,971%, un zénith depuis les 0,973 du 10 novembre et si la clôture intervient au-delà de 0,9600% (c'est bien parti pour), ce sera le plus mauvais score depuis le 20 mars dernier.



Pourtant, les chiffres du jour ne plaident pas pour une hausse de rendement des 'treasuries' US : l'économie américaine a créé deux fois moins d'emplois qu'attendu en novembre, selon les chiffres du département du Travail, lequel a fait état de 245.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier, le chiffre le plus faible enregistré depuis six mois, après 610.000 (révisé de 638.000) en octobre.



Les estimations des économistes et analystes s'échelonnaient entre 100.000 suppressions (!) et 975.000 créations de postes (difficile de faire moins 'consensuel' avec 1.075 million d'0,35%) et écart au sein de la fourchette).



Le taux de chômage, calculé sur la base d'une enquête distincte, a en revanche reculé plus qu'attendu à 6,7% après 6,9% en octobre alors que le consensus le donnait à 6,8%.



Le déficit de la balance commerciale des biens et services aux Etats-Unis s'est dégradé de +1,8%, passant de 62,1 milliards de dollars en septembre à 63,1 milliards en octobre, selon les statistiques publiées aujourd'hui par le US Census Bureau et le U.S. Bureau of Economic Analysis.



Ces statistiques mettent en évidence des excédents avec l'Amérique du Sud et centrale (2,2 milliards d'USD), l'OPEP (2,1 milliards d'USD) et Hong Kong (1,9 milliard d'USD), tandis que le déficit avec la Chine a augmenté de 2,2 milliards de dollars pour s'établir à 26,5 milliards de dollars en octobre



Les économistes font remarquer que les indicateurs avancés ayant trait au marché du travail ont fourni des signaux mitigés ces dernières semaines, et ADP avait déjà déçu mercredi en annonçant 310.000 créations d'emplois au lieu de 450.000 attendu.

Enfin, mais cela n'explique rien à la tension initiale, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de 1% en octobre, selon le Département du Commerce, progression plutôt meilleure que prévu en consensus, après une hausse de 1,3% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,1%).



