Taux : lourde correction générale, très sévère pour Gilts UK

(CercleFinance.com) -Pas de chiffres, pas de 'fuites' de membres de banques centrales, les marchés obligataires étaient un peu livrés à eux-mêmes ce mardi.

La séance aurait pu être inintéressante, soporifique mais une lourde correction s'est mise en place, aggravée à mesure que Wall Street prenait de la hauteur.

Comme des investisseurs ne peuvent soutenir une thèse et son contraire, il est difficilement concevable que le risque inflationniste tétanise les marchés de taux tandis qu'il serait superbement ignoré au même moment par les indices boursiers.

Mais le résultat est là : nos OAT se retendent de +6,7Pts de base vers 0,058%, les Bunds +5,7Pts vers -0,3040Pts et les BTP italiens de +8Pts vers 1,0200%.



Ce sont les 'Bonos' espagnols qui finissent lanterne rouge avec +8,4Pts à 0,452%.



Aux Etats-Unis, alors que la dette fédérale vient de franchir la barre des 29.000 milliards de $ (+6.000Mds$ en 2 ans), les T-Bonds se dégradent de +6Pts à 1,479%... comme si les investisseurs jouaient ouvertement le 'risk-on'.



Au Royaume Uni, au lendemain d'une mauvaise séance, les 'Gilts' plongent littéralement avec +12Pts à 0,8930% : la situation politique fragilisée de Boris Johnson pèse de plus en plus sur les cours.





