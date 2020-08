Taux : séance volatile puis au final négative après J.Powell

27/08/2020 | 19:42

Journée agitée, contrastée, volatile sur les marchés obligataires qui ont plusieurs fois changé de tendance au fil des heures au gré des anticipations puis des interprétations du discours e Jerome Powell.

Ce soir, c'est la consolidation (et la hausse des rendements) qui l'emporte alors que Wall Street poursuit sa course effrénée aux records en mode 'full risk on' : le S&P500 passe la barre des 3.500Pts, le Nasdaq-100 franchit le cap des 12.000, 19 séances seulement après avoir franchi les 11.000.

Et le Dow Jones qui gagne +0,8% à 28.600 repasse positif sur 2020: les 3 principaux indices US sont dans le vert, le Nasdaq-100 affiche +37,5%... le rythme annualisé le plus rapide de l'histoire, alors que les faillites et les licenciements sont également au plus haut depuis 90 ans à fin août.



Les spécialiste des marchés de taux ont d'abord considéré l'intervention de Jerome Powell (15H10/15H30) comme 'accommodante' (dans un 1er temps) avant de se raviser en fin d'après-midi, provoquant la dégradation des T-Bonds (+6Pts à 0,746%) et plus légère des Bunds (+1Pt à -0,40%) ou des OAT (+2Pts à -0,104% alors qu'en France, le climat des affaires calculé par l'Insee gagne sept points à 91, mais reste cependant en deçà de son niveau relativement élevé d'avant confinement, voisin de 105).

Plus au Sud, les Bonos espagnols finissent peu changés (+1Pt à 0,392%) et les BTP italiens finissent stables à 1,086% après avoir 'swingué' entre 1,11% et 1,018%.



Jerome Powell s'inquiète d'une inflation actuellement trop faible et reste bien déterminée à utiliser tous ses outils de stimulus monétaire sans restriction).

La FED accorde la priorité au plein emploi dans tous les secteurs d'activité et pourrait donc tolérer à terme un peu plus d'inflation pour parvenir à cet objectif.

La FED se veut 'flexible' et joue sur le concept 'd'inflation moyenne' (entre 1 et 3%, 0,00% et 4% ?) mais en cas d'amplification des pressions inflationnistes, la FED n'hésiterait pas à agir (mais au-delà de quel seuil ?).



Du côté des statistiques du jour, le PIB américain est ressorti en chute de -31,7% en rythme annuel au deuxième trimestre 2020 après -32,9% selon la deuxième estimation du Département du Commerce (le consensus n'anticipait qu'une révision à -32,5%).



Par ailleurs, l'indice de prix PCE a reculé de 1,8% au deuxième trimestre, à comparer à une hausse de 1,3% au premier trimestre. Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,6% à -1% d'un trimestre sur l'autre.

Petite embellie du côté du chômage en données 'hebdo': le Département américain du Travail a dénombré 1.006.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.104.000 la semaine précédente (nombre révisé de 1.106.000 en estimation initiale).

Le nombre de chômeurs indemnisés reste voisin de 14,55 millions contre 14.75 millions la semaine précédente.



Enfin, les promesses de ventes de logements neufs progressent de +5,9% au mois d'août, 2 fois plus fort que prévu.



