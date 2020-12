Tesla peut-elle être comparée à AOL ?

Tout le monde se souvient d’AOL. Fournisseur d’internet américain, American Online était une des pépites du numérique dans les années 1990. Surfant sur la vague naissante d’Internet, la société a connu une croissance fulgurante, avant d’être balayée par l’éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. D’une capitalisation boursière dominante en 1999 au krach, il n’y eut qu'un pas.

Au-delà de la spéculation enivrée dont la société profita avant de s’effondrer, AOL a commis, selon les observateurs, plusieurs erreurs. Se reposant sur son rôle de précurseur et de plus vaste fournisseur de réseau des Etats-Unis, AOL a manqué le virage technologique du haut débit et ainsi vu ses parts de marché se réduire au profit de la concurrence.

La surévaluation des sociétés de la “nouvelle économie”

Le cas de Tesla n’est pas très éloigné de cette situation. “AOL, tout comme Tesla, a une technologie qui change la donne, des performances incroyables [et] elle entre dans l'indice [S&P 500] à la fin de l'année en décembre après un parcours incroyable” précise Chris Harvey. Rappelons que l’action Tesla, qui naviguait autour des 35 dollars en mai 2019, flirte ce mois-ci avec les 700 dollars, et que le groupe, entré il y a quelques jours au sein du très select S&P 500, est l’entreprise la plus chère de l’histoire à avoir intégré l’indice.

Evolution de l'action Tesla, de décembre 2019 à décembre 2020

Et les points communs sont nombreux entre les deux géants. Chacune des deux sociétés a appuyé sa croissance boursière sur l’engouement des investisseurs pour les nouvelles technologies. Mais ces technologies se diffusent rapidement. S’il dispose d’une avance non négligeable sur la conduite autonome, le constructeur automobile haut-de-gamme devra surveiller de près l’émergence d’une féroce concurrence des asiatiques et européens sur les véhicules électriques. Ces derniers proposent déjà, de surcroît, des modèles à moindre prix, pour une adoption plus large par la population.

Enfin, depuis qu’Apple a annoncé son intention de se lancer dans la fabrication de son propre véhicule électrique d'ici 2024, la mise en garde du banquier semble particulièrement pertinente.

Le fiasco du rachat de TimeWarner

Les divergences de stratégie entre Tesla et AOL donneront peut-être tort à Chris Harvey. En effet, le déclin brutal du fournisseur d’Internet a été précipité, en 2000, par le rachat de TimeWarner, le géant du divertissement de l’époque, pour 164 milliards de dollars. Les deux sociétés évoquaient alors, après le mariage, une valorisation boursière globale de 350 milliards de dollars. Il n’en fut rien. L'explosion de la bulle high-tech divisa la valeur d’AOL par dix en quelques mois, pour atteindre 20 milliards de dollars. Il fallut attendre 9 ans pour que le divorce soit finalement prononcé entre les deux groupes. A ce moment-là, début 2009, AOL ne valait plus que 6 milliards de dollars, puis 4,4 milliards lors de son rachat par Verizon en 2015.

C’est peut-être en ça que diffèrent les destins des deux sociétés. A part quelques rumeurs de couloirs, rien ne laisse penser que Tesla envisage une acquisition massive. Jusqu’à maintenant, Elon Musk, le fondateur de Tesla, a basé la croissance du constructeur sur des rachats de petites unités de production déjà existantes ou l’accroissement de ses propres capacités de production.

Elon Musk : le maillon faible ?

Mais Tesla dispose d’un élément qui pourrait se révéler un inconvénient de taille : son fondateur. Nul besoin de présenter encore l’inclassable Elon Musk. En revanche, rappelons pour le plaisir que le 1er avril 2018, il s’était fendu d’une blague sur son compte Twitter en annonçant la faillite de Tesla. Mais le poisson d’avril n’a pas pris sur le pragmatisme des marchés : l’action du constructeur perdait alors plus de 7% et Tesla abandonnait plus de 2.5 milliards de dollars en bourse.

A moins donc d’erreurs grossières de pilotage de la part d’Elon Musk, ou d’une nouvelle boutade à effets désastreux, il semble qu’il nous faudra patienter un peu pour vérifier ou infirmer la prédiction de Chris Harvey.