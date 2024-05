Après un week-end de 3 jours avec le Memorial Day et une clôture en hausse de 0.7% à 5035 points vendredi dernier, l'indice S&P500 gagne pour le moment 0.1% en préouverture.



Les opérateurs attendent à 15h l’indice Case Schiller puis l’indice de confiance du Conference Board à 16h.

La fin de semaine sera plus chargée, avec le Livre Beige de la Fed demain, le PIB US jeudi et surtout le CPI en zone euro vendredi et l’indice Core PCE aux Etats-Unis.



Graphiquement, pas de changement, la dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 5250 points.