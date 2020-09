Semaine du 24 au 30 Août 2020

Les semaines passent et se ressemblent sur les marchés actions. Les indices larges ont de nouveau progressé sur les derniers jours du mois d’août (S&P 500 : +3.26%, NASDAQ : +3.39%, MSCI EMU : +1.71%, MSCI Marchés Emergents : +2.72% en dollars), en dépit d’une baisse notable de la confiance du consommateur américain, mesurée par l’indice du Conference Board. Celui-ci est effectivement retombé à 84.8 en août, contre 91.7 en juillet (deuxième mois de dégradation), soit son plus faible niveau depuis 6 ans.

Faisant fi des mauvaises nouvelles, le S&P 500 et le NASDAQ ont encore atteint des sommets, poussés en cela par les services télécoms (+4.79%), la tech (+4.5%), et les valeurs financières (+4.35%, essentiellement soutenues par la hausse des rendements obligataires). Le rendement du 10 ans américain est ainsi passé de +0.64% à +0.74%, un plus haut depuis plus de deux mois, après que Jérôme Powell ait annoncé un changement majeur dans la stratégie de la Réserve Fédérale, privilégiant un “objectif d’inflation moyenne” permettant de laisser temporairement glisser les prix au-dessus de la cible des 2%. Les emprunts d’Etats européens ont évolué dans le même sens que les T-notes américains, le Bund 10 ans remontant ainsi de -0.51% à -0.41%. Par ricochet, les obligations d’entreprises de notation “investissement” ont accusé le coup en perdant -0.37% en Europe et -0.26% aux Etats-Unis. En revanche, les titres à haut rendement ont réagi positivement en gagnant +0.30% en Europe et +0.79% outre-Atlantique, tout comme la dette émergente qui a même fait mieux en prenant +1% en devises locales.

Autre conséquence des propos de Powell sur le marché des changes, le billet vert a rétrogradé vis-à-vis de l’euro (EUR-USD: 1.19) et du yen (USD-JPY: 105.37), ouvrant la voie au rebond de l’or. Le métal jaune a progressé de 1.66% sur la semaine à $1,966.80 l’once (+29.5% depuis le début de l’année).

