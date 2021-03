VanEck fait le BUZZ avec un ETF Social Media

L'ETF VanEck Vectors Social Sentiment (de symbole BUZZ) a été lancé ce jeudi dans l'optique de répliquer l'engouement des investisseurs/spéculateurs pour certaines valeurs sur les réseaux sociaux tels que Twitter et les forums de discussions tels que le populaire Reddit.

Mais rassurez-vous. Tout n'est pas mis au hasard dans ce tracker et les valeurs doivent respecter quelques règles avant d'entrer dans le sous-jacent, à savoir l'indice BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders (de symbole BUZZTR) détenu par Buzz Indexes mais calculé par Solactive AG.

Cet ETF contient 75 positions ayant une capitalisation minimale de 5 milliards de dollars et au moins 1 million de dollars de volume d'échange quotidien moyen sur les trois derniers mois. Ces valeurs mises en lumière par les algorithmes doivent être citées régulièrement sur différents réseaux et ce depuis plusieurs mois avant de rentrer dans l'indice.

Ed Lopez, le responsable du produit émis par le gestionnaire d'actifs Van Eck Securities Corp se dit réjouit par ce lancement. "Cela représente pour nous une nouvelle ère d'investissement" a-t-il déclaré. La philosophie est simple : "prendre le pouls du marché et jouer les forts mouvements à la hausse" ajoute-il.

Cependant, les investisseurs espérant utiliser l'ETF pour profiter de l'engouement récent pour GameStop Corp. et AMC Entertainment Holdings Inc. seront très déçus. Mais le fonds comprend plusieurs autres actions populaires auprès des habitants de WallStreetBets et de Twitter de Reddit. Il y a le constructeur de voitures électriques Tesla Inc, le développeur de piles à combustible Plug Power Inc et le site de jeu en ligne DraftKings Inc. Mais il y a aussi une variété d'actions plus cycliques ou défensives, notamment Ford Motor Co., Pfizer Inc. et The Boeing Company.

Voici le Top 15 des positions de l'ETF

Source : Van Eck Securities Corp.

Il faut dire que la performance de l'indice a explosé en 2020 avec le fort rebond haussier des marchés américains. La performance sur l'année glissante du 4 Mars 2020 au 4 Mars 2021 est de 73,05% contre 27,18% pour le S&P500.

Performance de l'indice BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders VS l'indice S&P500 :

Source : Van Eck Securities Corp.

Néanmoins, cet ETF surfant sur le battage médiatique des médias sociaux pourrait être comparé à un ETF Momentum accentuant encore plus les mouvements dans un marché haussier, au risque de voir de forts retracements dans les marchés baissiers. C'est bien connu. Les valeurs adulées dans les marchés haussiers sont les plus détestées dans les marchés baissiers. Toutefois, cet ETF n'est pas accessible pour le marché français. Peut être un appel à la prudence ?