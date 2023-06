Le S&P 500 a progressé jeudi, ce qui a permis à l'indice de référence de gagner 20 % par rapport à son niveau le plus bas du 12 octobre et d'annoncer le début d'un nouveau marché haussier, du moins selon la définition de certains acteurs du marché.

L'incertitude tient en partie au fait qu'il n'existe pas de définition fixe d'un marché haussier ou baissier, ni d'organisme de réglementation qui en déclare un, comme le fait le National Bureau of Economic Research (NBER) pour les récessions.

La définition la plus communément admise est une hausse de 20 % par rapport à un niveau bas pour un marché haussier et une baisse de 20 % par rapport à un niveau haut pour un marché baissier, mais même cette définition est sujette à interprétation.

"Le problème, c'est qu'il n'existe aucune autorité ou réglementation en la matière. Les 20 % remontent à la nuit des temps, comme pendant la Première Guerre mondiale, et c'est la première fois que nous les voyons", a déclaré Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices, à New York.

Selon M. Silverblatt, il y a eu 15 marchés baissiers pour l'indice de référence S&P, depuis septembre 1929, à la fin du boom des années folles, jusqu'au marché actuel, qui a débuté le 3 janvier 2022.

Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA à New York, ajoute un élément temporel à ses critères de marché baissier, exigeant qu'un creux reste intact pendant une durée d'au moins sept mois, ce qui, selon lui, élimine le risque d'un retournement rapide à la baisse après une reprise de 20 % ou plus, comme ce qui s'est produit pendant la grande crise financière.

"En 2008, le S&P a atteint son plus bas niveau le 20 novembre, puis nous avons progressé de plus de 20 % jusqu'au début du mois de janvier, avant de nous retourner et d'atteindre un plus bas niveau encore, le 9 mars", a déclaré M. Stovall. "Je pense simplement qu'il s'agissait d'un accident de parcours au sein d'un marché baissier à plus long terme.

Dans une note publiée lundi, Dan Suzuki, directeur adjoint des investissements chez Richard Bernstein Advisors à New York, a adopté une approche encore plus nuancée, car "il est certainement possible que ce rallye se transforme en un véritable marché haussier, mais les précédents historiques suggèrent que c'est loin d'être gagné d'avance".

L'un des points communs des marchés haussiers, selon Suzuki, est une large participation de tous les secteurs, ce qui n'est pas le cas de la reprise actuelle, puisque la majeure partie du gain de plus de 11 % de l'indice S&P 500 cette année a été concentrée sur un petit nombre de très grandes valeurs telles que Nvidia, Meta Platforms et Amazon .

"Il s'agit certainement d'un marché haussier pour les grandes capitalisations technologiques. Je ne dirais pas que c'est un marché haussier au sens large, parce qu'il n'y a que certaines actions qui sont vraiment dans ce que nous appellerions un marché haussier, et ce n'est tout simplement pas un mouvement assez large pour le qualifier de marché haussier durable", a déclaré Tim Ghriskey, senior portfolio strategist Ingalls & Snyder à New York.

Ned Davis Research, sur lequel le Stock Traders Almanac s'appuie pour définir les marchés haussiers et baissiers, adopte un point de vue tout à fait différent. Selon elle, un marché cyclique haussier nécessite une hausse de 30 % après 50 jours civils ou une hausse de 13 % après 155 jours civils pour l'indice Dow Jones Industrial Average ou l'indice Value Line Geometric, un indice équipondéré de près de 1 700 actions.

Mais alors que le S&P 500 vient de franchir la barre des 20 %, pour certains, un nouveau marché haussier ne commencera pas tant que l'indice n'aura pas dépassé son précédent sommet de janvier 2022, selon M. Silverblatt, et d'ici là, "c'est un cycle haussier dans un marché baissier".