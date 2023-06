La reprise des actions américaines montre des signes d'expansion au-delà du groupe de géants de la croissance et de la technologie qui ont mené les gains cette année, alors que les investisseurs repositionnent leurs portefeuilles en prévision d'une récession largement attendue.

Pendant des mois, les investisseurs ont investi dans une poignée de mégacapitalisations, considérées comme des valeurs sûres en temps utile, ce qui a entraîné une hausse du S&P 500 de près de 12 % depuis le début de l'année, concentrée sur un petit groupe d'actions.

Alors que l'économie américaine résiste à la hausse des taux d'intérêt, les craintes d'une récession imminente s'estompent. Certains investisseurs ont commencé à s'intéresser à des secteurs économiques sensibles qui n'ont pas eu la cote cette année, notamment les petites capitalisations, les actions du secteur de l'énergie et les valeurs industrielles, qui ont toutes connu de fortes hausses au mois de juin.

"Nous voyons des signes que l'économie va mieux résister aux vents contraires", a déclaré Tim Murray, stratège des marchés de capitaux dans la division multi-actifs de T Rowe Price. "Il y a des raisons de croire que le pessimisme du début de l'année cède la place à un marché plus fort que prévu.

M. Murray a augmenté sa part d'actions à petite capitalisation, qui sont généralement les bénéficiaires les plus directs de la croissance économique. L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a fait un bond de 6,6 % ce mois-ci. Depuis le début de l'année, l'indice est en hausse de 5,9 %.

Parmi les autres segments qui ont rebondi en juin figurent le secteur de l'énergie du S&P 500, qui a gagné 6 % ce mois-ci, et le secteur industriel du S&P 500, qui a progressé de 5,7 %. Le secteur de l'énergie est en baisse de 7,6 % depuis le début de l'année, tandis que le secteur industriel a progressé de près de 4 %.

En revanche, le Nasdaq 100, à forte composante technologique, a gagné environ 2 % ce mois-ci, bien que cette récente sous-performance fasse suite à une hausse de près de 33 % depuis le début de l'année en raison de l'enthousiasme suscité par les développements dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Une reprise généralisée des actions serait la bienvenue pour de nombreux investisseurs, qui s'inquiètent de l'étroitesse du leadership du marché. Sept valeurs seulement - Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Nvidia Corp, Meta Platforms Inc et Tesla Inc - ont été à l'origine de la quasi-totalité des gains de l'indice S&P 500 cette année, selon les données de S&P Dow Jones Indices.

"Ce type de domination est inhabituel, mais vous commencez à le voir s'inverser", a déclaré Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices.

Dix des onze secteurs de l'indice S&P 500 sont en hausse depuis le début du mois, contre seulement six sur l'année. La largeur du marché est un signe supplémentaire que les investisseurs regardent plus loin : le pourcentage d'actions du S&P 500 négociées au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours s'élevait à près de 54 % vendredi, alors qu'il n'était que de 38 % en mars. Ce chiffre reste toutefois inférieur au sommet de 76 % atteint en février.

Une croissance de l'emploi plus forte que prévu et des dépenses de consommation vigoureuses figurent parmi les données qui ont conforté les investisseurs dans leurs perspectives économiques.

Parmi les entreprises qui ont revu leurs prévisions de récession, Goldman Sachs a ramené la semaine dernière la probabilité d'une récession au cours des 12 prochains mois de 35 % à 25 %, tandis que Saira Malik, Chief Investment Officer de Nuveen, a récemment écrit qu'une récession "légère" avait probablement été reportée de la fin 2023 à 2024.

Au cours de la semaine à venir, les investisseurs surveilleront les données sur les prix à la consommation aux États-Unis mardi, à la recherche de signes indiquant que les hausses de taux de la Fed continuent à ralentir l'inflation sans nuire gravement à la croissance. La Fed conclut sa réunion de politique monétaire de deux jours mercredi, et bien que la plupart des acteurs du marché s'attendent à ce que la banque centrale américaine laisse les taux inchangés, beaucoup évalueront également l'appétit des décideurs politiques pour un futur resserrement.

Certains observateurs du marché estiment qu'il est trop tôt pour faire preuve d'optimisme économique. Les analystes de Capital Economics ont écrit jeudi que la reprise des petites capitalisations était probablement prématurée, disant qu'ils s'attendaient à une croissance plus faible dans les mois à venir. Les demandes d'allocations chômage publiées jeudi ont été plus élevées que prévu, signe que le marché du travail pourrait se refroidir.

D'autres, cependant, sont plus optimistes. Max Wasserman, gestionnaire de portefeuille senior chez Miramar Capital, a augmenté ses positions dans des titres de consommation sous-performants tels que Starbucks Corp et Target Corp, respectivement en baisse d'environ 1 % et 15 % depuis le début de l'année. Il s'attend à ce que les restaurants et les détaillants surperforment lorsque la croissance se stabilisera au second semestre.

"C'est à ce moment-là que nous pensons être récompensés", a-t-il déclaré.