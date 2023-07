À l'approche des résultats du deuxième trimestre, les investisseurs s'intéressent aux secteurs en perte de vitesse qui pourraient gagner du terrain, que l'économie américaine entre ou non en récession cette année.

Alors que l'indice de référence S&P 500 a gagné près de 15 % depuis le début de l'année, sous l'impulsion d'une poignée de valeurs technologiques et de croissance à forte capitalisation, certains secteurs sont restés à la traîne, notamment le S&P 500 des soins de santé, qui a reculé de 4,7 %. Le secteur financier est en baisse de 2 %, tandis que l'énergie accuse un recul de près de 9 %.

Ces secteurs mal-aimés attirent de plus en plus d'investisseurs qui se demandent si la récession américaine tant redoutée se matérialisera un jour.

Selon BofA Global, les gestionnaires de fonds mondiaux ont augmenté leurs allocations aux secteurs de la santé et des banques d'environ 5 points de pourcentage en juin, tout en réduisant leurs positions dans les secteurs populaires de la récession tels que les liquidités et les sociétés de biens de consommation de base.

De grands gestionnaires d'actifs tels que BlackRock et Wells Fargo ont fait de la santé un secteur privilégié dans leurs perspectives récentes pour le reste de l'année.

Certaines grandes banques ont amélioré leurs perspectives économiques pour les États-Unis, Goldman Sachs ayant ramené de 35 % à 25 % la probabilité d'une récession au cours des 12 prochains mois. Le département du commerce a quant à lui relevé son estimation de la croissance du produit intérieur brut du premier trimestre à un taux annualisé de 2 %, contre une estimation initiale de 1,3 %.

Quincy Krosby, stratège mondial en chef de LPL Financial, a noté une "lutte acharnée" sur le marché quant à la probabilité d'une récession.

"Mais tant que les entreprises n'auront pas annoncé qu'elles réduisent leur main-d'œuvre, nous pensons que la saison des bénéfices ne sera pas désastreuse et que certains des secteurs en retard deviendront plus favorables", a-t-elle déclaré.

L'économie américaine a créé en juin le nombre d'emplois le plus faible depuis deux ans et demi, mais la croissance toujours forte des salaires indique que le marché du travail reste tendu, selon de nouvelles données publiées vendredi, ce qui garantit pratiquement que la Réserve fédérale recommencera à augmenter les taux d'intérêt dans le courant du mois.

Cela devrait continuer à peser sur les actions en général, car les coûts d'emprunt augmentent. Dans l'ensemble, les bénéfices du S&P 500 devraient chuter de 5,7 % au deuxième trimestre, en grande partie à cause de la baisse des marges, selon les données de Refintiv.

Malgré ce tableau sombre, les valorisations "bon marché" et les bénéfices stables des soins de santé rendent le secteur de plus en plus intéressant à investir si l'économie ralentit au second semestre, a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial pour Wells Fargo Investment Institute.

Le secteur de la santé se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 17,6, bien en dessous du ratio de 20,1 de l'indice S&P 500.

"Nous pensons que la Fed fera tout ce qu'il faut pour ramener l'inflation à un niveau proche de 2 %, et c'est pourquoi nous pensons que nous assisterons à une récession induite par la Fed" dans les mois à venir, a-t-il déclaré.

SANTÉ, FINANCES

Les dispositifs médicaux et les diagnostics bénéficient toujours de l'accumulation des soins retardés pendant la pandémie de coronavirus, et la demande pourrait continuer à croître quelle que soit l'orientation de l'économie, a déclaré Max Wasserman, gestionnaire de portefeuille chez Miramar Capital. Il est optimiste à l'égard de sociétés telles qu'Abbott Laboratories, qui a perdu près de 3 % depuis le début de l'année.

"Au fur et à mesure de la réouverture, nous nous attendons à voir davantage de données qui confirment que les gens reviennent dans le système de santé", a-t-il déclaré.

Selon Tom Ognar, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, les valeurs financières devraient continuer à bénéficier de la hausse des taux d'intérêt de la Fed et de la conviction que le pire de la crise bancaire régionale de cette année est passé.

Il se concentre sur des sociétés telles que LPL Financial Holdings Inc et Morgan Stanley dans le secteur de la gestion de patrimoine qui semblent avoir plus d'opportunités de croissance séculaire que les grandes banques, a-t-il dit.

Les grandes banques commenceront à publier leurs résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine.

"Si les taux restent élevés plus longtemps et que la Fed doit lutter contre l'inflation plus longtemps, ces sociétés gagneront plus longtemps et rachèteront plus d'actions", a-t-il déclaré.

Il n'est pas certain que le marché s'éloigne de la poignée de mégacapitalisations technologiques et de croissance qui ont alimenté la hausse du S&P 500, a averti John Quealy, directeur des investissements chez Trillium Asset Management.

"Les profils de flux de trésorerie de certaines de ces sociétés (mégacapitalisations) sont extrêmement attrayants, en particulier si nous tombons dans un environnement de récession."

Dans l'ensemble, l'indice Russell 1000 Growth est en hausse de 27,5 % depuis le début de l'année, contre un gain de 2,9 % pour l'indice Russell 1000 Value, qui privilégie les valeurs financières et les soins de santé.

Cependant, un rallye continu dans les mégacapitalisations devrait étendre leurs valorisations, ce qui incitera certains investisseurs à se tourner vers les soins de santé et les valeurs financières, a déclaré M. Krosby de LPL Financial.

"Tout est au rabais.