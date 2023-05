La hausse des actions américaines laisse de côté les petites entreprises, signe que les investisseurs se préparent peut-être à des turbulences économiques à venir.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a perdu environ 1 % cette année, alors que le S&P 500, qui représente les plus grandes entreprises américaines, a progressé de 7 % depuis le début de l'année.

À l'instar de l'inversion de la courbe des rendements du Trésor américain et de la vigueur des prix de l'or, la faiblesse des actions des petites entreprises - qui ont tendance à réaliser leurs bénéfices au niveau national et à être plus vulnérables aux changements économiques que les grandes entreprises - est l'un des nombreux signes indiquant que les investisseurs sont inquiets des perspectives économiques.

Les actions des petites capitalisations sont en difficulté depuis que les turbulences ont éclaté dans les banques régionales américaines au début du mois de mars, le Russell 2000 ayant perdu 7 % depuis le 8 mars. Les investisseurs craignent que les petites entreprises ne soient durement touchées par un éventuel ralentissement du crédit qui pourrait peser sur l'ensemble de l'économie.

Les investisseurs "essaient de positionner leurs portefeuilles en fonction de ce qu'ils pensent qu'il va se passer dans l'économie", a déclaré Eric Kuby, directeur des investissements chez North Star Investment Management, qui se spécialise dans les petites capitalisations. "Le fait que les petites capitalisations n'aient pas la cote est un autre signe que les investisseurs se préparent à une récession imminente.

Par le passé, les petites capitalisations ont eu tendance à s'effacer devant les faiblesses de l'économie. Depuis 1980, l'indice Russell 2000 a été inférieur à l'indice S&P 500 d'environ quatre points de pourcentage en moyenne au cours des six mois suivant le pic du cycle économique, avant une récession, selon les données de Strategas.

Jusqu'à présent, les données économiques ont montré peu de signes d'une baisse brutale de la croissance, bien que l'inflation et d'autres indicateurs importants se soient tassés. Cependant, certains acteurs du marché pensent que les 500 points de base de hausse des taux de la Fed au cours de l'année écoulée commencent à peine à avoir un impact sur l'économie.

"Nous nous dirigeons probablement vers une récession au cours des 12 prochains mois", a déclaré Michael Arone, responsable de la stratégie d'investissement chez State Street Global Advisors. "En général, en période de récession, les petites capitalisations affichent des performances inférieures.

En temps utile, les investisseurs craignent que l'instabilité bancaire ne nuise aux petites entreprises américaines qui dépendent des prêts accordés par les banques régionales, lesquelles ont été au centre de la récente crise.

Une enquête réalisée en avril par la National Federation of Independent Businesses a révélé que 67 % des propriétaires de petites entreprises utilisent une petite banque ou une banque régionale, 17 % une banque de taille moyenne et 14 % une grande banque. Les actions des petites banques ont été particulièrement touchées ces dernières semaines, tandis que les sociétés financières sont également plus fortement représentées dans les indices qui suivent les actions des petites capitalisations, ce qui explique une partie de leur faiblesse par rapport au S&P 500.

"Ce qui se passe avec le système bancaire est surtout un vent contraire pour les petites et moyennes entreprises", a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial au Wells Fargo Investment Institute (WFII). Le mois dernier, l'institut a revu à la baisse son opinion sur les petites capitalisations américaines, la faisant passer de "défavorable" à "très défavorable".

"Pour leurs emprunts, elles n'ont pas le même type d'options qu'une entreprise plus importante", a déclaré M. Samana.

La semaine prochaine, les investisseurs se concentreront sur les données économiques, notamment les ventes au détail mensuelles et les rapports sur les bénéfices de sociétés telles que Walmart Inc, Home Depot Inc et Cisco Systems Inc.

Certains investisseurs sont plus optimistes quant aux perspectives des petites capitalisations, en particulier lorsqu'ils se projettent au-delà des prochains mois.

L'une des raisons est que les petites capitalisations, sensibles aux fluctuations économiques, ont tendance à briller au début d'une reprise du marché. Sur les six derniers marchés baissiers, le Russell 2000 a affiché un rendement total moyen de 44,8 % dans les six mois suivant le creux du marché baissier, contre un gain de 32,2 % pour le S&P 500, selon la société de courtage Edward Jones.

Les petites capitalisations sont également bon marché par rapport à leur histoire, les investisseurs s'inquiétant de la cherté des actions des grandes capitalisations, le redressement du S&P 500 cette année défiant les perspectives incertaines en matière de bénéfices.

Les petites capitalisations du S&P 600 se négocient à un ratio cours/bénéfice d'un peu plus de 13 fois, contre une moyenne de 18,2 fois sur 10 ans, selon Refinitiv Datastream.

Tim Murray, stratège du marché des capitaux pour le groupe multi-actifs de T. Rowe Price, a déclaré que la société surpondère les petites capitalisations américaines dans les portefeuilles multi-actifs, notant qu'elles ont déjà subi "beaucoup d'épreuves" dans un contexte de craintes généralisées de récession.

"Beaucoup d'investisseurs seraient nerveux en ce moment à l'idée d'investir dans les petites capitalisations", a-t-il déclaré. Mais "la hausse que vous obtenez dans les petites capitalisations est généralement très précoce et (survient très rapidement après) qu'une récession ait été anticipée".