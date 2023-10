L'envolée des rendements des obligations du Trésor a stupéfié le marché boursier américain au cours des dernières semaines, et les retombées les plus graves ont touché un groupe d'actions censées avoir des qualités similaires à celles des obligations.

Le S&P 500 a perdu environ 4 % depuis que les prévisions optimistes de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt, le mois dernier, ont propulsé les rendements américains à des niveaux inégalés depuis 16 ans et accéléré le recul des actions par rapport aux sommets atteints à la fin du mois de juillet.

Alors que la hausse des rendements est généralement considérée comme défavorable aux valeurs de croissance, certaines des pertes les plus importantes ont été concentrées dans des secteurs plus stables tels que les services publics et les biens de consommation de base.

Ces secteurs sont souvent considérés comme des "substituts obligataires" en raison de leurs dividendes élevés et stables qui, au cours de la dernière décennie, ont généralement dépassé les rendements des obligations du Trésor. Ces versements élevés, ainsi que des entreprises perçues comme plus durables en période de crise économique, ont conduit de nombreux investisseurs à les considérer comme des valeurs sûres lorsque les marchés sont devenus turbulents.

Mais la hausse des rendements obligataires a atténué l'attrait des substituts obligataires. Les investisseurs peuvent désormais obtenir des rendements plus élevés sur des titres d'État considérés comme pratiquement sans risque s'ils sont conservés jusqu'à leur échéance. Le rendement d'un bon du Trésor à six mois s'élève aujourd'hui à environ 5,6 %, tandis que le secteur des services publics affichait un rendement de 4 % et celui des biens de consommation courante de 3 %, selon les données du LSEG.

En conséquence, les actions des substituts obligataires ont été fortement touchées ces dernières semaines. Le secteur des services publics du S&P 500 a chuté de 13 % depuis la réunion de la Fed du mois dernier. Le secteur des biens de consommation courante a chuté d'environ 8 % au cours de cette période, les investisseurs évaluant également l'impact d'une nouvelle classe de médicaments amaigrissants sur les sociétés de consommation.

D'autres secteurs réputés pour leur attrait en matière de dividendes ont également souffert : l'immobilier a perdu 8 % depuis la réunion de la Fed, et les valeurs de télécommunications AT&T et Verizon ont chuté respectivement de 7 % et 8 %.

Les investisseurs se sont empressés de recalibrer leurs portefeuilles à la suite des perspectives de la Fed suggérant que les taux resteront élevés plus longtemps, ce qui a également renforcé le dollar et fait chuter l'or.

La sous-performance des obligations montre que le marché comprend enfin que nous sommes dans un régime de taux d'intérêt complètement différent", a déclaré Irene Tunkel, stratège en chef pour les actions américaines chez BCA Research.

Les indices obligataires ont sous-performé après que le rapport sur l'emploi américain de vendredi ait montré que la croissance de l'emploi dépassait les attentes et que le rendement de l'indice de référence du Trésor à 10 ans ait grimpé à plus de 4,8 %. Le rapport sur l'indice des prix à la consommation de jeudi prochain sera crucial pour les investisseurs qui évalueront si la Fed cherchera à augmenter davantage les taux pour lutter contre l'inflation.

La semaine prochaine marquera également le début des résultats du troisième trimestre pour les entreprises américaines, avec la publication des résultats de plusieurs grandes banques. La saison des résultats pourrait déterminer la trajectoire à court terme des actions, le S&P 500 affichant toujours un gain de 10 % pour l'année, même après son repli.

La chute brutale du secteur des services aux collectivités a attiré l'attention des investisseurs sur ce groupe. Les problèmes ont été aggravés par la chute des actions de la plus grande entreprise du secteur en termes de valeur marchande, Nextera Energy. Les actions de Nextera ont chuté de 27 % depuis la fin du mois dernier, lorsqu'une filiale, Nextera Energy Partners, a réduit ses perspectives de croissance.

Les bénéfices pourraient ne pas apporter beaucoup de soulagement aux entreprises de services publics. Alors que le secteur devrait connaître une croissance plus forte que l'ensemble du S&P 500 aux troisième et quatrième trimestres, son augmentation prévue de 8,6 % en 2024 est inférieure à l'augmentation prévue de 12 % pour l'ensemble du S&P 500, selon LSEG IBES.

La faiblesse des actions du secteur des services publics représente une opportunité pour certains investisseurs. L'indice Philadelphia SE Utilities indique que le groupe se négocie à sa plus faible valorisation relative par rapport au S&P 500 depuis 2010, en excluant la période initiale du coronavirus en 2020, ont déclaré les analystes de KeyBanc Capital Markets dans une note cette semaine, ajoutant "nous considérons maintenant que le secteur dans son ensemble est valorisé de manière attrayante".

Les investisseurs particuliers ont injecté 32 millions de dollars dans les actions du secteur des services publics, ce qui est beaucoup plus important que n'importe quelle autre période de cinq jours, selon les données hebdomadaires de VandaTrack, qui suit l'activité des détaillants.

Selon James Ragan, directeur de la recherche en gestion de patrimoine chez D.A. Davidson, la question de savoir si les actions valent la peine d'être achetées pourrait dépendre des perspectives des investisseurs en matière de taux d'intérêt.

"Si vous pensez que le rendement à 10 ans va atteindre 5 % et continuer à grimper un peu, je ne pense pas que les services publics se porteront très bien", a déclaré M. Ragan.