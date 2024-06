Les investisseurs suivront de près les chiffres de l'inflation et la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine pour savoir si les espoirs d'atterrissage en douceur qui ont poussé les actions à des niveaux record sont toujours justifiés.

Le rallye de cette année a permis au S&P 500 de gagner plus de 12 % depuis le début de l'année, grâce aux espoirs de la Fed de freiner l'inflation sans nuire à la croissance. Pourtant, les données économiques récentes envoient des signaux contradictoires : Les chiffres de l'emploi américain publiés vendredi ont été beaucoup plus élevés que prévu, alors que des rapports antérieurs faisaient état d'un ralentissement de l'industrie manufacturière et d'une révision à la baisse du taux de croissance du premier trimestre.

Les données relatives à l'inflation pour le mois de mai, attendues mercredi prochain, doivent être très prudentes afin de répondre aux attentes d'une économie "Boucles d'or" : une croissance satisfaisante et des prix maîtrisés. Plus tard dans la journée, les investisseurs se tourneront vers la Fed pour obtenir des signaux sur les projets de réduction des taux d'intérêt de la banque centrale.

Le marché souhaiterait une certaine clarté et ne pas voir la Fed attendre décembre ou janvier pour commencer à réduire les taux, a déclaré Paul Christopher, responsable de la stratégie des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute, ajoutant qu'une longue période de coûts d'emprunt élevés pourrait nuire à l'économie.

Le Bureau des statistiques du travail du département de l'emploi a annoncé vendredi que le nombre d'emplois non agricoles avait augmenté de 272 000 le mois dernier, dépassant les 185 000 emplois prévus par les économistes interrogés par l'agence Reuters. Après la publication des données, les marchés à terme ont montré que les investisseurs réduisaient leurs attentes en matière de réduction des taux, les chances d'une réduction en septembre tombant à environ 55 %, contre environ 70 % avant la publication du rapport.

Les fortes données sur l'emploi ont contrebalancé les rapports précédents suggérant que l'économie se ralentissait, y compris une publication du 3 juin montrant que l'activité manufacturière américaine en mai s'est ralentie pour un deuxième mois consécutif.

Malgré la marche du S&P 500 vers de nouveaux records, certains investisseurs craignent que les gains se soient concentrés sur quelques grands noms de la technologie et de la croissance, tels que Nvidia, le reste du marché étant beaucoup plus tiède.

Les valorisations des actions américaines restent bien supérieures aux normes historiques, a fait remarquer Ed Clissold, stratège en chef pour les États-Unis chez Ned Davis Research. Le ratio médian cours/bénéfice du S&P 500 devrait chuter de 31 % pour atteindre sa médiane à long terme, et de 19 % pour atteindre sa norme sur 20 ans, a-t-il déclaré.

"Les gens s'inquiètent de l'ampleur et de la hauteur de la hausse de ce marché et de son étroitesse", a déclaré Raul Diaz, responsable des investissements chez Northern Trust Wealth Management.

De nombreux investisseurs pensent que les bons résultats des entreprises et un environnement macroéconomique relativement favorable peuvent continuer à soutenir les actions. Les bénéfices du premier trimestre ont dépassé d'environ 8,1 % les attentes des analystes, selon les données de LSEG.

Nous pensons que les actions américaines devraient rester soutenues par des conditions macroéconomiques favorables, une croissance saine des bénéfices, des vents contraires en matière d'IA et la possibilité d'un revirement de la Fed avant la fin de l'année, a écrit Solita Marcelli, chief investment officer Americas chez UBS Global Wealth Management, dans une note publiée cette semaine.

La banque a récemment relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 5 500, soit une hausse de 3 % par rapport au niveau actuel de l'indice.

D'autres pensent que c'est l'incertitude politique, et non les données économiques, qui provoquera des turbulences plus tard dans l'année. Le premier débat entre le président démocrate Joe Biden et l'opposant républicain et ancien président Donald Trump aura lieu le 27 juin, soit près de trois mois plus tôt que la date du 16 septembre suggérée par la Commission des débats présidentiels, un organisme non partisan qui gère ces débats depuis 1988.

Grace Lee, gestionnaire de portefeuille senior chez Columbia Threadneedle Investments, a déclaré que cela pourrait attirer l'attention des marchés sur l'élection présidentielle de 2024 plus tôt dans l'année que d'habitude.

"En apparence, le marché semble toujours aller bien, mais je pense qu'il y a une certaine nervosité qui n'est peut-être même pas liée aux données économiques", a déclaré Mme Lee. "Les gens veulent s'en tenir à ce qui a fonctionné et ne pas s'aventurer trop loin dans d'autres domaines qui pourraient avoir des ramifications politiques, qu'il s'agisse des soins de santé et des prix des médicaments ou de l'énergie propre. (Reportage de David Randall ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et David Gregorio)