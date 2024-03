Les investisseurs obnubilés par les bénéfices et la politique monétaire commencent à prendre en compte une autre variable qui pourrait influencer les marchés cette année : l'élection présidentielle américaine de 2024.

Dans son discours sur l'état de l'Union, jeudi, le président américain Joe Biden a proposé d'augmenter l'impôt sur les sociétés, alors que son adversaire, le candidat républicain Donald Trump, a signé en 2017 une loi réduisant l'impôt sur les sociétés et les grandes fortunes. Joe Biden a également vanté les progrès économiques des États-Unis sous son mandat.

Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure les prix des actifs pourraient être influencés par ces propositions et par tout ce que les candidats à la présidence pourraient mettre sur la table dans les mois à venir. Le vainqueur sera probablement confronté à un Congrès étroitement divisé, ce qui rendra difficile l'adoption de changements législatifs.

Cela n'a pas empêché certains stratèges d'évaluer la manière dont les perspectives politiques pourraient s'allier à d'autres facteurs qui ont stimulé les marchés. Il s'agit notamment de l'enthousiasme suscité par le potentiel commercial de l'intelligence artificielle et de l'évolution des attentes concernant la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait assouplir sa politique monétaire. L'indice S&P 500 est en hausse d'environ 7,4 % depuis le début de l'année et s'approche d'un niveau record.

"Vous avez l'impression que les investisseurs ont beaucoup à faire en ce moment, et la politique commence à entrer en ligne de compte", a déclaré Paul Christopher, responsable de la stratégie des marchés mondiaux à l'Institut d'investissement Wells Fargo. "Même si tout le monde connaît les candidats, la course sera assez serrée et il est donc très difficile de prédire le résultat.

Les sondages d'opinion montrent que M. Biden, 81 ans, et M. Trump, 77 ans, sont très proches l'un de l'autre. Alors que l'économie américaine se porte mieux que celle de la plupart des pays à revenu élevé, les Américains accordent dans l'ensemble de meilleures notes à M. Trump dans les sondages sur les questions économiques.

Jeudi, Joe Biden a proposé de porter à 21 % l'impôt minimum sur les sociétés de 15 % pour les entreprises réalisant plus d'un milliard de dollars de bénéfices, une mesure qu'il a obtenue dans le cadre de la loi sur l'énergie propre de 2022.

Il a également promis de renouveler sa proposition de "taxe sur les milliardaires", qui imposerait un impôt minimum de 25 % sur les revenus des Américains disposant d'un patrimoine supérieur à 100 millions de dollars.

Cependant, "il sera difficile pour toute proposition de politique fiscale d'être adoptée par l'un ou l'autre camp, car cela se jouera sur les lignes de parti", a déclaré Larry Tentarelli, stratège technique en chef pour Blue Chip Daily Trend Report.

Indépendamment du résultat des élections, la politique fiscale sera probablement l'un des premiers points auxquels s'attaquera la prochaine administration, ont écrit les analystes de Wells Fargo.

Une victoire des Républicains signifierait probablement que les réductions d'impôts de 2017 seraient prolongées au prix d'une inflation plus élevée, tandis qu'une victoire des Démocrates conduirait à des impôts plus élevés pour les ménages à hauts revenus et les entreprises, a noté la société.

TENDANCES DE L'ANNÉE ÉLECTORALE

Le S&P 500 a enregistré un gain moyen de 15,5 % les années où un président a cherché à se faire réélire, selon les données de CFRA qui remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À titre de comparaison, le rendement annuel moyen global a été de 12,8 % au cours de cette période.

Dans le même temps, les années électorales s'accompagnent de leur lot de volatilité. Les analystes de BofA Global Research ont noté au début du mois que, lors des années électorales précédentes, l'indice de volatilité Cboe a augmenté en moyenne de 25 % entre le deuxième trimestre et le mois de novembre.

La volatilité a tendance à diminuer après le jour de l'élection, l'incertitude ayant été levée, a indiqué la société. La banque a récemment relevé son objectif pour le S&P 500 de 5 000 à 5 400.

Les contrats à terme d'octobre sur l'indice de volatilité Cboe - qui englobent les contrats d'option allant jusqu'au milieu du mois suivant - s'échangeaient récemment quelque 2,6 points de plus que les contrats à terme de septembre, ce qui suggère la méfiance des investisseurs à l'égard des fluctuations du marché liées à l'élection.

Les tendances historiques pourraient également favoriser M. Biden. Depuis l'apparition du Super Tuesday en 1976, les gains réalisés depuis le début de l'année par le S&P 500 avant les primaires ont coïncidé avec la victoire du parti politique du président dans 80 % des cas, selon les données de LPL Financial.

La société a toutefois noté que le S&P 500 a récemment progressé en même temps que la position de M. Trump dans les sondages nationaux.

"L'économie se porte bien - et nous verrons si Biden en est crédité", a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef pour les actions chez LPL Financial.

REGARDS SUR L'IPC

Le marché a également dû digérer de nombreuses données économiques à court terme pour évaluer la trajectoire de la politique monétaire de la Fed.

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en février, selon les données du département du travail, mais une hausse du taux de chômage et une modération des gains salariaux ont maintenu sur la table une réduction des taux prévue en juin.

Les investisseurs attendent également les données sur les prix à la consommation aux États-Unis le 12 mars pour savoir si l'inflation a suffisamment diminué pour que les décideurs politiques abaissent les coûts d'emprunt dans les mois à venir.

"La poursuite de la normalisation des salaires, associée à un faible indice des prix à la consommation la semaine prochaine, pourrait renforcer la confiance du FOMC dans le fait que l'inflation est sur le point de revenir à son niveau cible, ce qui pourrait faire avancer les perspectives de réduction des taux", a écrit Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments. (Reportage de David Randall ; Reportage complémentaire de Saqib Iqbal Ahmed ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et Richard Chang)