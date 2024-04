Les actions américaines richement valorisées laissent les investisseurs avec peu de tolérance pour la déception, augmentant les enjeux avant une semaine au cours de laquelle deux autres géants de la technologie et de la croissance doivent publier leurs résultats.

Jeudi, des rapports solides de Microsoft et d'Alphabet, la société mère de Google, ont contribué à propulser le S&P 500 vers son plus grand gain hebdomadaire depuis début novembre, après son premier recul de 5 % de l'année. Le S&P 500 est en hausse d'environ 7 % en 2024 et de quelque 24 % depuis la fin du mois d'octobre.

Mais les investisseurs ont sanctionné les prévisions décevantes de Meta Platforms. L'action de la société mère de Facebook a chuté de plus de 10 % jeudi après la publication de son rapport. Un avertissement sur les ventes a fait chuter de 7 % les actions de l'entreprise industrielle Caterpillar.

Plus généralement, les sociétés du S&P 500 qui ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes ce trimestre ont vu leurs actions surperformer d'une médiane de seulement 0,2 %, ont déclaré les stratèges de JPMorgan. En revanche, les actions des sociétés qui n'ont pas atteint les estimations de bénéfices ont accusé un retard médian de 4 %, ce qui représente la plus forte sous-performance pour les sociétés qui n'ont pas atteint les estimations depuis au moins huit ans.

Les rapports sur les bénéfices ont été "plutôt bons", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments. Mais "tous ceux qui ont raté leur coup d'une manière ou d'une autre paient un prix assez élevé".

D'autres résultats sont attendus au cours de la semaine prochaine de la part du groupe des "Sept Magnifiques", qui ont fait grimper les marchés l'année dernière. Amazon publie ses résultats mardi et Apple jeudi. Mercredi, la Réserve fédérale publiera sa dernière déclaration de politique monétaire à l'issue de sa réunion de deux jours.

Certains pensent que la hausse quasi ininterrompue des marchés au cours des six derniers mois a rendu les investisseurs moins indulgents à l'égard des baisses de bénéfices. Le S&P 500 se négocie à 20 fois les bénéfices prévisionnels, bien au-dessus de sa moyenne historique de 15,7, selon LSEG Datastream.

"Nous avons mis en garde contre le fait que d'éventuels résultats supérieurs aux attentes pourraient ne pas entraîner une hausse des actions pendant la saison des résultats, compte tenu de la progression déjà forte des actions avant la saison des résultats et d'un positionnement tendu...", ont déclaré les stratèges de JPMorgan. "En effet, les réactions des prix des actions aux États-Unis (ont) été décevantes jusqu'à présent.

Les actions de Tesla ont bondi de 12 % en début de semaine après que l'entreprise a déclaré qu'elle introduirait de nouveaux modèles d'ici le début de 2025. Certains investisseurs ont attribué cette hausse à la chasse aux bonnes affaires après une chute douloureuse cette année, ce qui a abaissé la barre des bonnes nouvelles. Les actions Tesla restent en baisse de plus de 30 % sur l'année.

La hausse des rendements des bons du Trésor pourrait être un autre facteur. Les bénéfices futurs projetés par les entreprises sont plus fortement actualisés dans les modèles des analystes lorsque les rendements obligataires augmentent, car les investisseurs peuvent désormais obtenir un rendement plus élevé de la dette publique sans risque. Le rendement de référence des obligations du Trésor à 10 ans a atteint 4,74 % cette semaine, son niveau le plus élevé depuis le début du mois de novembre, à la suite de nouvelles preuves d'une inflation plus forte que prévu.

Dans l'ensemble, cependant, 78 % des entreprises du S&P 500 ont dépassé les estimations des analystes pour le premier trimestre, avec des bénéfices en hausse de 5,6 % par rapport à l'année précédente, a déclaré LSEG IBES vendredi.

Selon Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services, la solidité des résultats des entreprises est devenue plus importante à mesure que la hausse des rendements des bons du Trésor et la persistance de l'inflation ont accru l'incertitude à l'égard des actions.

Les bénéfices des entreprises "se situent à un niveau qui peut soutenir le marché et surmonter en quelque sorte l'instabilité de l'inflation et de l'environnement des taux d'intérêt", a déclaré M. Carlson.

Les bénéfices pourraient être relégués au second plan si les rendements obligataires continuent d'augmenter ou si les données relatives à l'inflation restent plus élevées que prévu. Bien que les investisseurs ne s'attendent pas à ce que la Fed prenne des mesures en matière de taux d'intérêt lors de la réunion de la semaine prochaine, ils seront à l'écoute des commentaires de la banque centrale sur les récentes preuves d'une inflation plus forte que prévu.

Les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt, qui avaient été l'un des principaux moteurs de la hausse, se sont estompées à la suite des signes de vigueur de l'économie et d'une inflation soutenue. Les marchés à terme ont montré vendredi que les investisseurs ne prévoyaient que 35 points de base de réduction des taux pour 2024, contre plus de 150 points de base en janvier.

Les bénéfices ont été positifs, mais ce qui préoccupe le plus le marché, c'est l'inflation et ce que la Fed va faire à ce sujet", a déclaré Scott Wren, stratège principal des marchés mondiaux à l'Institut d'investissement Wells Fargo. (Reportage de Lewis Krauskopf ; Rédaction de Ira Iosebashvili et David Gregorio)