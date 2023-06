Certaines banques de Wall Street mettent en garde contre la hausse des actions américaines, avertissant que les valorisations exagérées ont rendu les actions plus vulnérables aux baisses.

Le S&P 500 a reculé cette semaine, bien qu'il ait progressé de plus de 13 % depuis le début de l'année, alimenté par des signes de modération de l'inflation, par l'enthousiasme suscité par les progrès de l'intelligence artificielle et par un appétit croissant pour le risque.

Ces gains ont toutefois fait grimper les actions à des niveaux plus élevés. Le S&P 500 se négocie actuellement à 19 fois ses bénéfices attendus sur 12 mois, bien au-dessus de sa moyenne historique de 15,6 fois, selon Refinitiv Datastream.

Des niveaux d'évaluation similaires ont précédé des périodes de performance en dents de scie. Historiquement, le S&P 500 a connu une baisse médiane de 14 % au cours des 12 prochains mois lorsque les valorisations se situent aux niveaux actuels ou au-dessus, contre une baisse de 5 % au cours d'une période habituelle de 12 mois, a indiqué Goldman Sachs.

"Les valorisations repoussent désormais les limites de ce que nous pensons être raisonnable. ... Nous enlèverions quelques jetons de la table", a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial au Wells Fargo Investment Institute (WFII).

Les catalyseurs qui pourraient assombrir les perspectives comprennent une faiblesse inattendue de la croissance économique, la possibilité que la Réserve fédérale soit plus ferme que les marchés ne l'ont prévu, et un rebond de l'inflation, ont déclaré les investisseurs.

WFII a récemment rétrogradé le secteur technologique, qui a mené la hausse du S&P 500 cette année, de "favorable" à "neutre", citant des valorisations "peu attrayantes".

Goldman a exhorté les investisseurs à envisager une "protection contre la baisse" de leurs portefeuilles d'actions, bien qu'ils s'attendent à ce que le S&P 500 atteigne 4 500 d'ici la fin de l'année, soit environ 3,5 % de plus que les niveaux actuels.

Les valorisations sont encore plus tendues pour le Nasdaq 100 , dont la hausse de 36 % cette année a éclipsé celle du S&P 500. Selon Refinitiv Datastream, l'indice se négocie à près de 27 fois les bénéfices prévisionnels, alors que la moyenne historique est de 19,3 fois.

Les perspectives de bénéfices pour les entreprises à forte croissance qui composent le Nasdaq 100 sont plus tièdes qu'en 2021, lorsque l'indice s'est également fortement redressé, ce qui rend plus difficile la justification des valorisations élevées, a déclaré Michael Purves, directeur général de Tallbacken Capital Advisors.

Malgré les gains considérables de l'indice, des signes de faiblesse apparaissent dans les indicateurs techniques liés aux tendances et à l'élan, a déclaré M. Purves.

Tout ce merveilleux élan, le commerce FOMO, commence à sembler un peu dépassé", a-t-il déclaré, en utilisant l'abréviation de "fear of missing out" (peur de manquer). "C'est un peu comme un signal d'alarme jaune qui clignote.

La semaine prochaine, les investisseurs attendront d'autres données sur la santé de l'économie, notamment des données clés sur l'inflation vendredi, alors que le deuxième trimestre touche à sa fin.

Les acteurs du marché ont cité d'autres raisons de se montrer prudents, car certains vents contraires qui ont soutenu les actions au cours des derniers mois pourraient s'essouffler.

L'une de ces raisons est le positionnement : les investisseurs craignant de manquer des gains ont acheté des actions au cours des dernières semaines. Une mesure suivie par la Deutsche Bank a montré que le positionnement des investisseurs sur les actions n'avait jamais été aussi élevé depuis janvier 2022.

Si la rotation vers les actions a contribué à soutenir les marchés, elle a également laissé moins de carburant sur la touche pour alimenter de nouveaux gains.

"Le positionnement léger ne devrait plus être un vent arrière pour le marché des actions", ont écrit les analystes de Goldman.

Certes, certains signes indiquent que la reprise pourrait se poursuivre. La hausse de plus de 20 % du S&P 500 depuis ses plus bas niveaux d'octobre a convaincu certains investisseurs que les actions sont désormais dans une phase de "marché haussier", et l'histoire montre que les actions ont tendance à continuer à se redresser après avoir atteint le seuil des 20 %.

Des secteurs tels que l'industrie et les matériaux ont également surperformé ce mois-ci, ce qui alimente l'optimisme quant à l'extension de la reprise au-delà de la poignée de valeurs technologiques et d'autres méga-capitalisations qui ont été les principaux moteurs des gains de cette année.

Un rallye élargi "devrait rendre les investisseurs un peu plus positifs", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial. Toutefois, le fait que l'indice ait rapidement dépassé ses lignes de tendance techniques à court et à long terme pourrait signifier qu'un repli est à venir, a-t-il fait remarquer.

"À court terme, les investisseurs devraient s'attendre à ce que les actions se calment un peu.