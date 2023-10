La hausse des rendements obligataires ébranle les actions américaines, et certains investisseurs craignent que les actions richement valorisées des géants de la technologie et des entreprises de croissance ne constituent un autre point faible.

Sept grandes capitalisations boursières - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla et Meta Platforms - ont tiré les marchés vers le haut cette année. Mardi, ces actions représentaient plus de 80 % du rendement total du S&P 500 pour 2023.

Les investisseurs considèrent qu'un grand nombre de ces actions sont les principaux bénéficiaires des progrès de l'intelligence artificielle. Au début de l'année, les bilans et les modèles d'entreprise solides des mégacapitalisations ont également attiré ceux qui cherchaient un refuge sûr lorsque les turbulences bancaires régionales ont ébranlé le système financier.

La hausse de leurs cours boursiers a toutefois fait exploser les valorisations, et certains investisseurs estiment que les mégacapitalisations pourraient être vulnérables si la hausse des rendements obligataires continue de peser sur les actions. Selon LSEG Datastream, les actions des "Sept Magnifiques" se négocient à un ratio cours/bénéfice moyen de 31,8 sur la base des estimations de bénéfices pour les 12 prochains mois. Ce ratio dépasse de loin celui du S&P 500, qui est de 18,1.

Avec une pondération collective de 27 % dans le S&P 500, la faiblesse des mégacapitalisations pourrait dégonfler davantage l'indice plus large, qui est actuellement en baisse de 6,6 % par rapport à ses sommets de juillet, ont déclaré les investisseurs. Depuis le début de l'année, le S&P 500 est en hausse de plus de 11 %.

"Lorsque les grandes valeurs technologiques commencent à baisser... les indices baissent", a déclaré Matt Maley, stratégiste en chef chez Miller Tabak. "Les gens deviennent alors nerveux et vendent leurs fonds communs de placement ou leurs fonds indiciels cotés, ce qui fait boule de neige.

La récente chute des actions a déjà ébranlé certaines grandes entreprises, Apple - la plus grande société en termes de valeur de marché - ayant chuté d'environ 13 % depuis la fin du mois de juillet. Nvidia, l'entreprise la plus performante, a chuté de près de 12 % en septembre. Apple reste en hausse de 32 % sur l'année et Nvidia de près de 200 %.

LA PRESSION DES RENDEMENTS

L'augmentation des rendements des bons du Trésor - qui sont sensibles aux attentes en matière de taux d'intérêt et considérés comme sans risque - offre une plus grande concurrence aux actions en matière d'investissement tout en augmentant le coût des emprunts pour les entreprises et les ménages.

Le rendement de l'obligation de référence américaine à 10 ans est proche de son plus haut niveau depuis 16 ans, car la Réserve fédérale américaine craint de laisser ses taux à leur niveau actuel plus longtemps que prévu.

Les actions des entreprises technologiques et des sociétés de croissance, qui prévoient souvent une croissance importante de leurs bénéfices dans les années à venir, ont tendance à être particulièrement touchées lorsque les rendements augmentent, car leurs bénéfices futurs projetés sont plus fortement actualisés.

Étant donné que (les mégacapitalisations) sont davantage valorisées, elles seront plus sensibles aux variations des taux d'intérêt réels, a déclaré Matt Stucky, gestionnaire de portefeuille principal chez Northwestern Mutual Wealth Management Co.

Les marchés des options témoignent de l'inquiétude des investisseurs. La volatilité implicite à trente jours de l'Invesco QQQ ETF, qui suit l'évolution du Nasdaq-100 - une mesure de l'ampleur des fluctuations attendues des actions à court terme - a récemment atteint 22, son niveau le plus élevé depuis la mi-avril, selon le service d'analyse d'options Trade Alert.

Les stratèges soulignent toutefois que la hausse de la volatilité implicite des valeurs technologiques n'est pas plus importante que celle de l'ensemble du marché. Ce sentiment d'autosatisfaction rend les valeurs technologiques vulnérables à une augmentation de la volatilité si les baisses du marché s'accélèrent à partir de maintenant, a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna Financial Group.

Certes, certaines grandes capitalisations ont relativement bien résisté à la dernière baisse du S&P 500, notamment Alphabet, dont les actions n'ont que légèrement baissé depuis la fin du mois de juillet.

Le Nasdaq 100, qui représente un éventail plus large de grandes valeurs technologiques et de croissance, a baissé à peu près au même rythme que le S&P 500 depuis fin juillet et reste en hausse de quelque 35 % cette année. Il est en recul de 7 % par rapport à ses plus hauts niveaux.

Les investisseurs perçoivent également d'autres risques pour les grandes capitalisations.

Un procès antitrust américain intenté cette semaine contre Amazon a créé une nouvelle source d'inquiétude dans l'espace des mégacapitalisations, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments dans le New Jersey.

Et si l'optimisme quant à l'utilisation accrue des applications d'IA a aidé les valeurs technologiques cette année, on peut s'interroger sur l'augmentation finale des bénéfices, a déclaré J. Bryant Evans, gestionnaire de portefeuille chez Cozad Asset Management.

"La promesse de l'IA n'a pas encore porté ses fruits, a déclaré M. Evans. (Reportage de Lewis Krauskopf ; reportage complémentaire de Saqib Iqbal Ahmed ; rédaction d'Ira Iosebashvili et David Gregorio)