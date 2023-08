Un rapport sur l'inflation très attendu et des rendements obligataires élevés constituent le dernier test en date de la reprise des actions américaines qui ont enregistré des gains considérables cette année.

L'indice de référence S&P 500 est en hausse de 16,6 % depuis le début de l'année, alimenté par l'amélioration des perspectives économiques, l'enthousiasme suscité par les développements dans le domaine de l'intelligence artificielle et les signes indiquant que la Réserve fédérale est sur le point de mettre fin à ses hausses de taux d'intérêt aux États-Unis, qui ont un effet dévastateur sur le marché.

La trajectoire à court terme des actions pourrait toutefois dépendre de la publication, la semaine prochaine, d'un rapport sur l'inflation montrant que les prix à la consommation restent modérés. Les investisseurs surveillent également de près l'évolution des rendements des bons du Trésor, qui ont ébranlé les marchés boursiers ces derniers jours en atteignant des sommets inégalés depuis un an. Le S&P 500 a chuté de 2,27 % cette semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le 10 mars.

"Après une montée en flèche des actions ... tout rebondissement en termes de données macroéconomiques (sera) probablement une raison pour les gens de prendre leurs bénéfices", a déclaré Jack Janasiewicz, stratège en chef et gestionnaire de portefeuille chez Natixis Investment Managers.

Bien que les prix à la consommation n'aient pas augmenté aussi rapidement ces derniers temps, certains investisseurs craignent qu'une inflation persistante n'oblige la Fed à maintenir ses taux à leur niveau actuel plus longtemps que prévu. Les États-Unis publient les données sur les prix à la consommation le 10 août.

Vendredi, les données sur l'emploi aux États-Unis ont montré que l'économie a maintenu un rythme modéré de croissance de l'emploi. Cependant, les salaires ont augmenté à un rythme annuel plus rapide que prévu de 4,4 %. Nombreux sont ceux qui craignent que ce chiffre soit trop élevé pour être compatible avec l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed.

M. Janasiewicz, de Natixis, a déclaré qu'un indice des prix à la consommation plus élevé que prévu la semaine prochaine pourrait entraîner une baisse de 5 % de l'indice S&P 500. Il a déclaré qu'une telle baisse serait saine compte tenu de la forte hausse de l'indice cette année.

D'autres investisseurs ont pris leurs bénéfices. Les inquiétudes liées à la hausse des valorisations des actions ont poussé Aaron Chan, associé gérant du fonds spéculatif Recurve Capital, à réduire ses participations dans des actions de sociétés telles qu'Amazon.com, qui a progressé de 68 % cette année, et Norwegian Cruise Line, qui a progressé de 47 %.

Le S&P 500 se négocie à environ 19,5 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, ce qui est beaucoup plus cher que sa moyenne à long terme d'environ 15,6 fois, selon Refinitiv Datastream.

La hausse des prix mondiaux du pétrole et des denrées alimentaires, que les augmentations de taux de la Fed ne parviennent guère à contrôler, pourrait avoir plus d'influence sur l'inflation dans les mois à venir, a déclaré Tim Murray, stratège des marchés de capitaux chez T. Rowe Price.

Les prix du pétrole brut Brent étaient en passe de connaître leur sixième semaine consécutive de hausse, augmentant d'environ 17 % au cours de cette période, en raison des signes de resserrement de l'offre mondiale et de l'augmentation de la demande.

"Tant que l'IPC reste stable ou en baisse, le marché l'acceptera sans broncher", a déclaré Ann Miletti, responsable des actions actives chez Allspring. "Si nous constatons des hausses, tout dépendra de leur localisation et de la conviction des investisseurs qu'elles sont temporaires ou non.

Mme Miletti se montre de plus en plus optimiste à l'égard des segments du marché qui ont sous-performé, notamment les actions à petite capitalisation.

Un chiffre d'inflation plus élevé que prévu la semaine prochaine pourrait également faire grimper les rendements du Trésor. Les rendements, qui évoluent à l'inverse des prix des obligations, ont grimpé cette semaine à la suite de l'abaissement de la note de crédit des États-Unis par l'agence Fitch et de la perspective d'un afflux d'offres de bons du Trésor au troisième trimestre. Le rendement de référence à 10 ans a fortement baissé après le rapport sur l'emploi de vendredi, mais est resté supérieur à 4 %, un niveau atteint pour la dernière fois en novembre 2022.

La hausse des rendements des bons du Trésor, considérés comme l'un des investissements les plus sûrs au monde parce qu'ils sont garantis par le gouvernement américain, peut atténuer l'attrait des actions. Les flux de trésorerie projetés par les entreprises ont également moins de valeur en dollars courants lorsque les taux d'intérêt augmentent.

"L'évolution du rendement du Trésor américain à 10 ans au-dessus du niveau de 4 % aura probablement pour effet de freiner l'expansion des valorisations déjà élevées des actions", a écrit cette semaine Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services.

Les bonnes nouvelles ne manquent pas pour maintenir le rallye. Les bénéfices des poids lourds de Wall Street, Amazon et Alphabet, la société mère de Google, ont dépassé les attentes des analystes, bien que les bénéfices décevants d'Apple aient fait chuter l'action de 4,8 % vendredi.

Plus généralement, plus de 79 % des entreprises du S&P 500 ont dépassé les estimations pour le deuxième trimestre jusqu'à présent, le taux de dépassement le plus élevé depuis le troisième trimestre de 2021, selon les données de Refinitiv I/B/E/S.

La semaine dernière, les analystes de BofA Global Research et de JPMorgan ont également révisé leurs prévisions de récession aux États-Unis.

Néanmoins, certains acteurs du marché pensent que les investisseurs pourraient avoir à supporter quelques turbulences à court terme.

"Nous nous attendons à ce que le marché prenne le temps de digérer les fortes hausses enregistrées depuis le début de l'année et à ce qu'il entre dans une période de turbulences", a déclaré M. Lerner. (Reportage de Carolina Mandl à New York ; Reportage complémentaire de Lewis Krauskopf ; Rédaction par Ira Iosebashvili et David Gregorio)