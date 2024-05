Le rebond qui a porté le marché boursier américain à des niveaux record cette semaine pourrait bien se poursuivre, si l'on se fie à l'histoire.

De nouveaux signes de ralentissement de l'économie ont apaisé les craintes d'inflation en mai, ce qui a permis aux trois principaux indices boursiers américains d'atteindre des records cette semaine. L'indice de référence S&P 500, qui a chuté de plus de 4 % en avril, est désormais en hausse de 11 % depuis le début de l'année.

Les stratèges du marché qui suivent les tendances historiques affirment que les actions ont tendance à prendre de l'élan lorsqu'elles se remettent d'un repli de même ampleur, et qu'elles continuent souvent à se redresser même après avoir rattrapé le terrain perdu.

Si le rebond actuel s'inscrit dans cette tendance, d'autres gains pourraient se profiler à l'horizon. Selon Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services, les rebonds antérieurs du S&P 500 après un repli de 5 % ont été suivis d'un gain médian de 17,4 %. Vendredi, l'indice était en hausse de près de 7 % par rapport à ses plus bas niveaux d'avril.

"Une fois que vous avez trouvé le plus bas, le marché a généralement plus de chemin à faire que ce que nous avons vu jusqu'à présent", a déclaré M. Lerner, qui a étudié des données remontant à 2009.

Des comparaisons historiques plus larges suggèrent également que le marché haussier actuel a encore de beaux jours devant lui. L'étude de M. Lerner a révélé une hausse médiane de 108 % pour les marchés haussiers depuis les années 1950, alors que le S&P 500 a gagné près de 50 % depuis octobre 2022.

Dans le même temps, la durée médiane d'un marché haussier au cours de cette période a été d'un peu plus de 4,5 ans, contre un peu plus d'un an et demi depuis le début du marché actuel, selon les données de M. Lerner.

Les investisseurs ont souligné le regain d'optimisme quant à l'atterrissage en douceur de l'économie et les prévisions de bénéfices élevés comme des facteurs susceptibles d'alimenter de nouvelles hausses des actions.

L'élan du marché sera testé mercredi lorsque le géant des semi-conducteurs Nvidia - dont les actions ont grimpé en flèche grâce à l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle - publiera ses résultats trimestriels.

La semaine prochaine, les investisseurs surveilleront également les données relatives aux biens durables et au moral des consommateurs afin de déterminer si le ralentissement de la croissance est suffisant pour justifier une réduction des taux d'intérêt cette année.

LAISSEZ LES "GAGNANTS ROULER

Selon Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA, le momentum peut également jouer un rôle dans l'évolution des différents secteurs du marché à la suite d'un rebond.

Les secteurs du S&P 500 qui ont été en tête lorsque les actions ont rebondi après un repli ont surperformé le marché dans son ensemble 68 % du temps lorsque les actions ont continué à monter, a déclaré M. Stovall, qui a étudié 35 rebonds du marché depuis 1990.

Ce qu'il faut retenir : "À la suite d'une reprise après un repli, vous devez laisser vos gagnants poursuivre leur chemin", a déclaré M. Stovall.

Les secteurs de la technologie, des services publics et de l'immobilier ont été les plus performants lors du dernier rebond du marché, avec des hausses respectives de 11,3 %, 10,1 % et 7,9 %.

Les investisseurs qui étudient les graphiques pour repérer les tendances du marché constatent également qu'une forte dynamique pourrait maintenir les actions à flot.

Les 11 secteurs du S&P 500 sont actuellement au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, a déclaré Willie Delwiche, stratège en investissement indépendant et professeur d'économie au Wisconsin Lutheran College.

Lorsqu'au moins neuf secteurs sont au-dessus de ces lignes de tendance, le rendement annuel moyen du S&P 500 à partir de ce moment-là est de 13,5 %, a constaté M. Delwiche.

Bien entendu, toute une série de facteurs peuvent faire dévier les actions de leur trajectoire. Alors que les données récentes ont montré une stabilisation des prix à la consommation et un ralentissement modéré des marchés de l'emploi, les signes indiquant que la tendance au ralentissement ne gagne pas de terrain pourraient raviver les inquiétudes concernant une économie trop forte qui obligerait la Réserve fédérale à maintenir les taux à un niveau élevé, voire à les augmenter à nouveau.

Malgré des données encourageantes, les responsables de la Fed n'ont pas encore ouvertement changé d'avis sur le calendrier des baisses de taux, dont de nombreux investisseurs sont convaincus qu'elles débuteront cette année.

De nombreuses actions sont également valorisées à un niveau élevé : le S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 20,8, bien supérieur à sa moyenne historique de 15,7, selon LSEG Datastream.

L'incertitude politique liée aux élections présidentielles américaines ainsi que le risque lié aux conflits au Moyen-Orient et en Ukraine pourraient également stimuler la volatilité cette année, ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note de vendredi.

"Les stratèges de la banque ont écrit qu'ils s'attendaient à des ventes brutales mais de courte durée, le contexte économique finissant par dominer. Ils pensent néanmoins que le S&P 500 pourrait encore augmenter d'environ 4 % pour atteindre 5 500 points cette année.