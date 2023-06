Il y a quelques mois, la plupart des investisseurs craignaient d'être trop exposés aux actions. Aujourd'hui, beaucoup craignent de ne pas en avoir assez.

La hausse de 15 % de l'indice S&P 500 depuis le début de l'année incite les investisseurs autrefois sceptiques à revenir sur le marché. Nombreux sont ceux qui, après avoir réduit leur portefeuille d'actions au cours de la douloureuse chute de 2022, changent de braquet.

La semaine dernière, l'indice d'exposition de la National Association of Active Investment Managers a atteint son plus haut niveau depuis fin 2021, tandis que les niveaux de liquidités des gestionnaires de fonds mondiaux interrogés ce mois-ci par Bank of America sont tombés à leur plus bas niveau depuis janvier 2022.

Le positionnement parmi les investisseurs discrétionnaires, une cohorte qui comprend les gestionnaires de fonds aux investisseurs individuels, est passé au-dessus de la neutralité plus tôt ce mois-ci pour la première fois depuis février, ont montré les données de Deutsche Bank.

Parallèlement, les investisseurs en options achètent des options d'achat - des paris sur la hausse des actions - à des niveaux inégalés depuis des années. Un record de 1,8 million d'options d'achat sur le S&P 500 a été négocié jeudi, ce qui a permis à la moyenne mobile d'un mois des options d'achat par rapport aux options de vente d'atteindre son niveau le plus élevé depuis au moins quatre ans, selon les données de Trade Alert.

"Si vous avez lutté contre ce marché, vous êtes probablement épuisé", a déclaré Emily Roland, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Asset Management, qui a augmenté ses allocations globales en actions.

Les derniers gains sont alimentés par des facteurs allant d'une économie américaine qui a jusqu'à présent évité la récession malgré le resserrement agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale à l'engouement croissant pour les progrès de l'intelligence artificielle.

Certaines banques de Wall street révisent leurs prévisions concernant la hausse des actions. L'une des dernières en date est Goldman Sachs, dont les stratèges ont relevé leur objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 4 000 à 4 500, citant les prévisions selon lesquelles l'économie est susceptible d'éviter un ralentissement au cours des 12 prochains mois. L'indice a terminé vendredi à 4 409,59, soit une hausse de 23 % par rapport à son plus bas niveau d'octobre.

Willie Delwiche, stratège en investissement chez Hi Mount Research, a déclaré que l'amélioration du sentiment est prête à soutenir les actions, à condition qu'elle ne devienne pas trop extrême.

"Le passage du pessimisme à l'optimisme est en fait ce qui donne vie aux marchés haussiers", a-t-il déclaré. "Vous rencontrez des problèmes lorsque vous atteignez des niveaux excessifs, mais ... nous n'en sommes pas là.

L'une des mesures du sentiment que Delwiche étudie, l'enquête de l'Association américaine des investisseurs individuels, a montré que le sentiment haussier dépassait le sentiment baissier au cours de la dernière semaine par la plus grande marge depuis novembre 2021.

Selon M. Delwiche, le maintien de la vigueur des actions serait conforme aux périodes précédentes au cours desquelles le pessimisme a commencé à se dissiper tandis que l'optimisme s'est accéléré.

L'histoire montre également que les actions ont tendance à continuer à se redresser après avoir dépassé de 20 % leur niveau le plus bas. Le S&P 500 a enregistré un gain médian de 18 % au cours des 12 mois suivant le franchissement du seuil de 20 %, selon les données de LPL Financial.

Pourtant, certains s'inquiètent que les actions soient déjà en surchauffe.

Brent Kochuba, fondateur du service d'analyse d'options SpotGamma, a déclaré que si les niveaux extrêmes d'achat d'options d'achat peuvent soutenir les marchés, ils justifient également la prudence à court terme.

"La tendance est probablement à la hausse... mais à très court terme, nous avons dépassé nos limites", a-t-il déclaré.

Matt Stucky, gestionnaire principal de portefeuille d'actions à la Northwestern Mutual Wealth Management Company, estime que le sentiment - comme le montre l'enquête de l'AAII - a grimpé trop rapidement. Il pense que les hausses de taux de la Fed sont susceptibles d'entraîner une légère récession à la fin de l'année ou au début de 2024. La Fed a laissé ses taux inchangés en début de semaine, mais a indiqué que d'autres augmentations pourraient être nécessaires cette année.

"Vous commencez à voir un certain nombre de preuves que les investisseurs poursuivent ce rallye", a-t-il déclaré. "Nous commençons à retirer un peu de la table.

D'autres, en revanche, pensent que la reprise a encore de la marge. Un signal encourageant est qu'un plus grand nombre d'actions du S&P 500 se dirigent vers la hausse, en plus de la poignée de noms de croissance mégacapitalisation tels que Microsoft et Nvidia qui ont mené les gains cette année.

Les petites capitalisations et les actions industrielles - longtemps à la traîne - ont surperformé jusqu'à présent ce mois-ci, par exemple, tandis que le nombre d'actions du S&P 500 se négociant au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours a atteint cette semaine son plus haut niveau en deux mois.

Ken Mahoney, PDG de Mahoney Asset Management, a renforcé ses positions sur Microsoft et Nvidia au cours des dernières séances. Les achats massifs d'options d'achat, la peur de manquer et les investisseurs baissiers qui reviennent sur leurs paris devraient continuer à tirer les marchés vers le haut pour l'instant, a-t-il déclaré.

"Le marché est en surchauffe et tout le monde et sa grand-mère peuvent le voir, mais cela pourrait prendre un certain temps avant que nous ne voyions un sommet soufflé", a-t-il déclaré.