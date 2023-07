La résistance de l'économie américaine et les attentes d'un cycle de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale qui approche de son apogée encouragent les investisseurs en actions, même si les inquiétudes persistent quant à l'augmentation des valorisations et au potentiel de rebond de l'inflation.

L'indice S&P 500 a progressé de près de 19 % cette année, après avoir gagné environ 1 % au cours de la semaine écoulée. Il a gagné près de 10 points de pourcentage depuis le 1er juin, date à laquelle le gouvernement américain a évité un défaut de paiement du plafond de la dette et où les prix à la consommation ont baissé, alors que la croissance est restée solide.

L'un des facteurs clés de la hausse des actions a été l'idée que l'économie se dirige vers un scénario dit "Boucles d'or", caractérisé par une baisse des prix à la consommation et une forte croissance, ce qui, pour beaucoup, constitue une toile de fond saine pour les actions.

Ce point de vue s'est renforcé la semaine dernière, lorsque le président Jerome Powell a déclaré que le personnel de la banque centrale était en train d'élaborer un plan d'action.

ne prévoit plus de

une récession aux États-Unis et que l'inflation avait des chances de revenir à son objectif de 2 % sans pertes d'emplois importantes.

Lors de la réunion de la banque centrale du 26 juillet, les responsables politiques ont relevé les taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires pour les porter à leur niveau le plus élevé depuis 2007 et ont laissé la porte ouverte à une nouvelle augmentation en septembre.

"Le marché a pleinement accepté le scénario qu'il souhaitait, à savoir celui de Boucles d'or. Tant que nous n'aurons pas de données qui les effraient, il est difficile de voir comment cela peut changer", a déclaré Bob Kalman, gestionnaire de portefeuille principal chez Miramar Capital.

Dans le même temps, les investisseurs estiment qu'il est peu probable que la Fed poursuive le resserrement de sa politique monétaire qui a ébranlé les marchés l'année dernière. Vendredi, les marchés à terme ont évalué à près de 73 % la probabilité que les taux ne dépassent pas les niveaux actuels d'ici la fin de l'année, selon l'outil FedWatch du CME, contre 24 % il y a un mois.

L'économie sera mise à l'épreuve la semaine prochaine, lorsque les États-Unis publieront les chiffres de l'emploi pour le mois de juillet. Alors que les données sur l'emploi, comparativement solides, ont été le moteur de la hausse des actions cette année, des signes indiquant que l'économie croît à un rythme trop rapide pourraient susciter des inquiétudes quant à la nécessité pour la Fed d'augmenter les taux plus que prévu.

"Pour que les marchés continuent d'évoluer à la hausse, l'atterrissage en douceur doit être un atterrissage en douceur, et non une ré-accélération, car si l'immobilier et les dépenses de consommation s'accélèrent à partir de maintenant, la Fed devra augmenter les taux beaucoup plus", a écrit Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management.

Kalman, de Miramar Capital, pense qu'il y a de plus en plus de chances que la Fed doive augmenter les taux au-delà de leur seuil actuel de 5,50 % et les maintenir à ce niveau plus longtemps que prévu, ce qui, selon lui, pourrait freiner l'économie et nuire aux actifs à risque.

Il y a une chance sur deux pour que nous obtenions la situation "Boucles d'or" ou que nous ayons un ralentissement plus marqué", a-t-il déclaré.

Nombreux sont ceux qui évaluent également la durabilité de la reprise des valeurs technologiques, alimentée en partie par l'enthousiasme suscité par les progrès de l'intelligence artificielle. Le Nasdaq 100, à forte composante technologique, a progressé de près de 44 % depuis le début de l'année, tandis que le secteur des technologies de l'information du S&P 500 a gagné près de 46 %.

Les prévisions optimistes de Meta Platforms et les résultats d'Alphabet en début de semaine ont conforté ceux qui pensent que les valorisations élevées des mégapoles sont justifiées. Certaines entreprises plus petites ont également fait des progrès, comme le fabricant d'appareils de diffusion en continu Roku Inc, dont les actions ont grimpé en flèche vendredi après qu'il a annoncé des prévisions de revenus trimestriels optimistes.

Toutefois, certains investisseurs, méfiants à l'égard de la hausse des valorisations, se sont tournés vers d'autres secteurs que celui de la technologie pour tenter d'obtenir de nouveaux gains. Le secteur technologique du S&P 500 se négocie désormais à 28,2 fois les bénéfices prévisionnels, contre 19,6 fois au début de l'année.

Burns McKinney, gestionnaire de portefeuille senior chez NJF Investment Group, possède des actions d'Apple et de Microsoft, mais a renforcé ses positions dans les secteurs de la santé, de la finance et de l'énergie, dans l'attente d'un fléchissement des grandes capitalisations.

Pour les actions des grandes capitalisations, "le rapport risque/récompense n'est pas aussi bon qu'il ne l'était il y a un trimestre", a-t-il déclaré.

D'autres pensent que le rallye des actions doit faire une pause. Randy Frederick, directeur général du trading et des produits dérivés pour le Schwab Center for Financial Research, a déclaré qu'il ne serait pas surpris de voir le S&P 500 chuter de 5 % ou plus au cours du prochain mois ou des deux prochains mois, les investisseurs prenant leurs bénéfices sur les gains récents.

Cependant, il pense également que les actions en sont aux "premiers stades" de leur reprise après avoir connu un marché baissier l'année dernière.

"Un excès d'optimisme est toujours préoccupant, mais à plus long terme, une sorte de consolidation laisse présager un marché positif à l'avenir", a-t-il déclaré. (Reportage de David Randall ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et Deepa Babington)