L'espoir que la déroute des obligations d'État ait pris fin incite certains investisseurs à revenir sur le marché boursier américain après une chute de plusieurs mois.

La relation entre les actions et les obligations s'est resserrée au cours des derniers mois, les actions chutant alors que les rendements des bons du Trésor atteignaient des sommets inégalés depuis 16 ans. Des rendements plus élevés font concurrence aux actions en matière d'investissement, tout en augmentant le coût du capital pour les entreprises et les ménages.

Toutefois, au cours de la semaine dernière, cette dynamique s'est inversée, à la suite de l'annonce d'emprunts du gouvernement américain moins importants que prévu et de signes indiquant que la Réserve fédérale approche de la fin de son cycle de relèvement des taux d'intérêt.

Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans, qui évoluent en sens inverse des prix des obligations, sont en baisse d'environ 35 points de base par rapport aux sommets de 16 ans atteints en octobre. Entre-temps, le S&P 500 a fait un bond de 5,9 % au cours de la semaine écoulée, sa plus forte progression depuis novembre 2022. L'indice a perdu environ 5 % par rapport à son pic de juillet, mais a progressé de près de 14 % depuis le début de l'année.

"La stabilité des taux aide les autres classes d'actifs à se stabiliser", a déclaré Jason Draho, responsable de l'allocation d'actifs pour les Amériques chez UBS Global Wealth Management. "Si les actions progressent, les investisseurs pourraient commencer à penser qu'ils doivent rechercher la performance jusqu'à la fin de l'année.

M. Draho s'attend à ce que le S&P 500 évolue entre 4 200 et 4 600 jusqu'à ce que les investisseurs déterminent si l'économie sera en mesure d'éviter une récession. L'indice se situait récemment autour de 4 365.

D'autres facteurs peuvent également jouer en faveur des actions. L'exposition aux actions des gestionnaires de fonds actifs est proche de son niveau le plus bas depuis octobre 2022, selon un indice compilé par la National Association of Active Investment Managers - un signe convaincant pour les investisseurs à contre-courant qui cherchent à acheter lorsque le pessimisme s'installe.

Le positionnement global des actions suivi par la Deutsche Bank est tombé à son plus bas niveau depuis cinq mois en début de semaine, ont indiqué les stratèges de la société dans une note publiée vendredi, ce qui a contribué à alimenter un puissant rebond lorsque les investisseurs se sont précipités à nouveau sur le marché.

Dans le même temps, les deux derniers mois de l'année ont eu tendance à être une période faste pour les actions, le S&P 500 progressant en moyenne de 3 %, selon les données de CFRA Research. Les deux meilleures semaines de l'année pour l'indice, au cours desquelles il a progressé en moyenne de 2,2 %, ont débuté le 22 octobre, selon les données de Carson Investment Research.

"Nous avions un marché extrêmement survendu au milieu d'une économie forte, et le fait que la Fed se soit montrée un peu plus dovish a été l'élément déclencheur dont nous avions besoin pour un rallye", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Investment Research, qui pense que le rebond actuel des actions les amènera au-delà de leur plus haut niveau du mois de juillet.

Le sentiment haussier a été renforcé vendredi par les données sur l'emploi aux États-Unis, qui ont montré une légère augmentation du taux de chômage et la plus faible augmentation des salaires en deux ans et demi, ce qui suggère que le marché du travail se refroidit, renforçant ainsi les arguments en faveur d'un statu quo de la part de la Fed. Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,9 % sur la journée.

Bien entendu, de nombreux investisseurs hésitent encore à revenir sur le marché des actions. Jeudi, le géant de la technologie Apple Inc. a été la dernière des grandes valeurs technologiques et de croissance du marché à présenter des perspectives décevantes. Le fabricant de l'iPhone a annoncé des prévisions de ventes pour les fêtes de fin d'année inférieures aux estimations de Wall Street. Au moins 14 analystes ont réduit leurs objectifs de prix pour l'action, selon les données de LSEG.

Néanmoins, les analystes s'attendent à une croissance des bénéfices de 5,7 % pour les sociétés du S&P 500 au troisième trimestre, et plus de 81 % des 403 sociétés de l'indice de référence qui ont déclaré des bénéfices jusqu'à présent ont dépassé les estimations, selon les données de LSEG.

Dans le même temps, les paris sur les retournements de tendance des obligations d'État ont été perdants pendant la majeure partie de l'année, au cours de laquelle les rebonds du marché des obligations d'État américaines ont été suivis d'une chute plus importante. Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a augmenté d'environ 125 points de base par rapport à son niveau le plus bas de l'année.

Certains investisseurs craignent également que l'économie "Boucles d'or" suggérée par le rapport sur l'emploi de vendredi ne dure pas. Greg Wilensky, responsable des titres à revenu fixe américains chez Janus Henderson Investors, estime que si les signes d'une croissance plus faible que prévu stimulent les actions et les obligations pour l'instant, ils pourraient finir par susciter des inquiétudes quant à une récession.

"En fin de compte, une 'bonne' modération pourrait se transformer en un débat sur la question de savoir si l'économie et les marchés du travail s'affaiblissent trop", a-t-il déclaré. (Reportage de David Randall ; rédaction d'Ira Iosebashvili, Louise Heavens et Cynthia Osterman)