Après un début d'année exceptionnel pour les actions, les investisseurs sont attentifs à d'éventuelles secousses au cours du deuxième trimestre, car ils se demandent si la Réserve fédérale va réduire ses taux d'intérêt d'ici au mois de juin et se concentrent sur la santé des bénéfices à venir.

Le S&P 500 a terminé le premier trimestre avec un gain de plus de 10 %, sa plus forte progression pour un premier trimestre depuis le bond de près de 13,1 % enregistré au premier trimestre 2019. Alors que les actions dites "Magnificent Seven", telles que le fabricant de puces Nvidia et la société mère de Facebook, Meta Platforms, ont fourni l'essentiel des gains du trimestre, les secteurs sensibles à l'économie, tels que l'énergie et les produits industriels, se sont redressés au cours des six dernières semaines.

La poursuite de cette hausse jusqu'en juin dépendra probablement de la Fed, qui n'a pas encore indiqué que l'inflation avait suffisamment diminué pour justifier une baisse des taux. Au début du mois de janvier, les marchés prévoyaient 6 à 7 baisses sur la période 2024, mais ils anticipent désormais 3 baisses après que les signes de résilience de l'économie américaine ont renforcé la confiance des investisseurs dans ce que l'on appelle un atterrissage en douceur.

"Le marché et la Fed sont enfin alignés sur leurs attentes, mais cela met encore plus de pression sur chaque rapport économique qui sort, car il suffit de peu de choses pour que tout le monde soit du même avis", a déclaré Joe Kalish, stratège macroéconomique mondial en chef chez Ned Davis Research. "Nous nous attendons à une plus grande volatilité si nous ne voyons pas de progrès sur le front de l'inflation.

Selon l'outil FedWatch de la CME, les marchés à terme ont 61 % de chances de réduire le taux de 25 points de base lors de la réunion politique de la Fed qui se termine le 12 juin, ce qui ramènerait les taux de référence dans une fourchette de 5 à 5,25 %.

Selon Jason Alonzo, gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe des stratégies multi-actifs de Harbor Capitals, la poursuite de la croissance de l'économie américaine devrait continuer à élargir le récent rebond du marché aux secteurs cycliques et aux petites capitalisations, les investisseurs étant à la recherche de valorisations plus attrayantes. L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a terminé le premier trimestre avec un gain de 4,8 %, tandis que le secteur industriel du S&P 500 a progressé de près de 11 % au cours de la même période.

"À l'heure actuelle, la seule chose qui préoccupe le marché est de savoir si la Fed reste aux commandes, même si l'économie accélère à nouveau", a déclaré M. Alonzo. "Si cette idée était quelque peu bouleversée et que la Fed devait laisser entendre que des hausses de taux étaient de nouveau à l'ordre du jour, ce serait un choc pour les investisseurs et causerait un véritable problème pour tous les actifs."

La semaine prochaine, les indicateurs économiques comprendront les données ISM sur l'industrie manufacturière, les services ISM et le rapport très attendu sur les emplois non agricoles. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le nombre d'emplois augmente de 198 000 au mois de mars.

Les investisseurs ne devraient pas être surpris si la reprise du marché commence à ralentir à mesure que la Fed se rapproche d'une réduction potentielle des taux, a noté Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research. Depuis 1989, le S&P 500 a gagné en moyenne 15,5 % entre la dernière hausse de taux d'un cycle et la première baisse de taux, mais n'a gagné en moyenne que 5,4 % dans les six mois qui ont suivi la première baisse de taux, a-t-il indiqué.

Pourtant, la forte dynamique du premier trimestre s'est toujours maintenue au trimestre suivant, a déclaré Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services. Sur les 11 fois où le S&P 500 a affiché un rendement total de 10 % ou plus au premier trimestre, le marché a continué à progresser au deuxième trimestre à 9 reprises, avec un gain moyen de 6,2 %, a-t-il déclaré.

"Le marché mérite le bénéfice du doute et, à ce stade, nous pensons que les règles du marché haussier s'appliquent", a déclaré M. Lerner. Le plus grand risque pour la poursuite du rallye serait un signe que la Fed envisage de maintenir les taux à leurs niveaux actuels jusqu'à la fin de l'année, ce qui entraînerait une réévaluation "spectaculaire" des actifs à risque, a-t-il déclaré.

La probabilité d'un ralentissement du marché dépendra également en grande partie des bénéfices des entreprises, qui ont été étonnamment robustes et ont contribué à propulser le S&P 500 à une série de records en fin d'année, malgré la réévaluation par le marché de la politique des taux d'intérêt, a déclaré Emily Roland, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management.

Les bénéfices du S&P 500 ont augmenté de 10,1 % au dernier trimestre 2023, soit plus du double de la progression de 4,7 % attendue, selon LSEG I/B/E/S. Les taux d'intérêt élevés pèseront probablement sur les dépenses des consommateurs et des entreprises, les analystes prévoyant une croissance des bénéfices de 5,1 % au cours du premier trimestre. Les entreprises commenceront à publier leurs résultats à partir de la deuxième semaine d'avril.

"Si les bénéfices continuent de surprendre à la hausse, la Fed aura du mal à justifier trois réductions cette année", a déclaré M. Roland. "Mais si nous assistons à une stabilisation de l'inflation, cette ré-accélération économique pourrait se transformer en quelque chose de plus durable."