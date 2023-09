Les investisseurs en actions américaines se concentrent sur les données relatives à l'inflation de la semaine prochaine, qui pourraient déterminer la trajectoire à court terme d'un rallye boursier qui a vacillé au cours des dernières semaines.

Les signes que l'économie américaine est sur la bonne voie pour un "atterrissage en douceur", où la Réserve fédérale est en mesure de réduire l'inflation sans nuire gravement à la croissance, ont contribué à la hausse de 16 % du S&P 500 depuis le début de l'année.

Les données sur l'emploi de la semaine dernière ont joué dans ce sens, en montrant que le marché de l'emploi restait robuste, mais pas suffisamment pour susciter des inquiétudes quant à la nécessité pour la Réserve fédérale de relever davantage les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ce qui a ébranlé les marchés l'année dernière.

Les données sur les prix à la consommation de la semaine prochaine pourraient devoir trouver un équilibre similaire, selon les investisseurs. Un chiffre trop élevé pourrait alimenter les craintes de voir la Fed laisser les taux d'intérêt élevés plus longtemps ou les augmenter davantage dans les mois à venir. Les investisseurs auraient alors moins de raisons de conserver leurs actions après une chute due à la technologie, au cours de laquelle le S&P 500 a perdu environ 5 % par rapport aux sommets atteints pendant l'été.

"Le démon de l'inflation est loin d'être détruit", a déclaré Michael Purves, directeur de Tallbacken Capital Advisors, qui s'attend à ce que les signes d'une hausse de l'inflation pèsent sur les multiples des grandes capitalisations de croissance qui ont alimenté la hausse. "Si nous assistons à un changement structurel avec une croissance nominale du PIB plus élevée, cela s'accompagnera d'une certaine volatilité et de conséquences involontaires.

Les investisseurs qui tentent d'évaluer la future politique de la Fed surveilleront également d'autres données au cours de la semaine à venir, notamment l'indice des prix à la production et les ventes au détail.

On s'attend généralement à ce que la banque centrale américaine maintienne ses taux de référence lors de sa réunion du 20 septembre. Les marchés évaluent également à près de 44 % la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de novembre de la Fed, contre 28 % il y a un mois.

Selon Randy Frederick, directeur général des opérations et des produits dérivés pour le Schwab Center for Financial Research, "si l'inflation est élevée, ces attentes augmenteront" pour septembre et novembre.

OPTIMISTES, MAIS PRUDENTS

Les stratèges et les investisseurs ont pour l'instant largement confiance dans le marché, malgré les récents soubresauts des actions. Certains, cependant, deviennent plus prudents.

Les raisons de l'optimisme sont la surperformance relative de l'économie américaine par rapport à l'Europe et à la Chine, et les signes de la fin de la "récession des bénéfices" parmi les entreprises du S&P 500.

Néanmoins, les craintes d'un ralentissement économique en Chine et d'un rétrécissement des marges des entreprises américaines ont conduit certains acteurs du marché à penser qu'il sera de plus en plus difficile d'obtenir des gains supplémentaires sur les actions.

Le secteur des technologies de l'information du S&P 500 a perdu plus de 2 % cette semaine à la suite de l'annonce que Pékin avait ordonné aux employés du gouvernement central de ne plus utiliser d'iPhones pour le travail. Les actions d'Apple ont chuté de 6 % au cours de la semaine, car on craint que l'entreprise et ses fournisseurs ne pâtissent de la concurrence croissante de l'entreprise chinoise Huawei.

"Nous pensons que nous sommes toujours dans un marché haussier qui atteindra de nouveaux sommets avant la fin de l'année, mais que la route sera agitée", a déclaré Ed Clissold, stratège en chef pour les États-Unis chez Ned Davis Research.

Le S&P 500 a baissé d'environ 5 % par rapport à ses sommets de juillet, ce qui a rendu les valorisations des actions globalement plus attrayantes compte tenu de la faible probabilité d'une récession imminente, a déclaré Jonathan Golub, stratège principal en matière d'actions chez Credit Suisse Securities.

Les ratios cours/bénéfices prévisionnels pour 10 des 11 groupes sectoriels du S&P 500 ont baissé en août, a-t-il noté, bien que le ratio cours/bénéfice pour l'indice dans son ensemble reste proche de 20, contre 17 à la fin de l'année 2022.

Cependant, la plupart des arguments en faveur des actions dépendent de la baisse de l'inflation qui finira par pousser la Fed à abaisser les taux d'intérêt.

"Si nous assistions à une nouvelle hausse importante des taux d'intérêt, le marché des actions ne le prendrait pas bien", a déclaré David Lefkowitz, responsable des actions américaines chez UBS Global Wealth Management. (Reportage de David Randall ; rédaction d'Ira Iosebashvili et de David Gregorio)