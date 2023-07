Une poignée de grands noms de la croissance et de la technologie qui ont dominé le marché boursier américain en 2023 devraient publier leurs résultats dans les semaines à venir, ce qui pourrait déterminer la voie à suivre pour le rallye boursier de cette année.

Récemment surnommées les "Sept Magnifiques" par les investisseurs, les actions des sociétés américaines les plus importantes en termes de valeur boursière ont grimpé de 40 % à plus de 200 % depuis le début de l'année. Ces mouvements ont représenté la majeure partie de la hausse de 17 % du S&P 500 depuis le début de l'année et ont propulsé l'indice à son plus haut niveau depuis avril 2022.

Ces gains considérables s'accompagnent d'attentes élevées en matière de bénéfices pour les sept sociétés concernées : Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla et Meta Platforms. BofA Global Research prévoit qu'elles augmenteront leurs bénéfices de 19 % en moyenne au cours des 12 prochains mois, soit plus du double de la hausse estimée à 8 % pour le reste du S&P 500.

Elles auront besoin de résultats solides pour justifier des valorisations supérieures. Selon BofA, ces sociétés se négocient à un ratio cours/bénéfice global d'environ 40 fois, contre 15 fois pour le S&P 500 excluant ces sociétés.

Leurs résultats peuvent être déterminants pour le marché dans son ensemble. Stimulées par leurs gains récents, les actions des mégacapitalisations ont grimpé jusqu'à dominer les indices de référence, causant des maux de tête à certains gestionnaires de fonds actifs. Dans le S&P 500, ces sept valeurs représentent 27,9 % du poids de l'indice.

Les investisseurs regarderont au-delà des résultats du deuxième trimestre, a déclaré Bill Callahan, stratège en investissement chez Schroders.

Il s'agit également de savoir comment ces grandes entreprises, qui portent le marché, s'orientent pour le reste de l'année et jusqu'en 2024, a-t-il ajouté.

Dans l'ensemble, les sept entreprises représentent 14,3 % des bénéfices estimés du S&P 500 pour le deuxième trimestre et 9,3 % des recettes estimées, selon Tajinder Dhillon, analyste principal de recherche chez Refinitiv.

Parmi les rapports du trimestre précédent, Nvidia a été l'un des plus remarquables. Les prévisions de revenus de la société de semi-conducteurs ont dépassé les estimations, car elle a déclaré qu'elle augmentait l'offre pour répondre à la demande croissante de ses puces d'intelligence artificielle, attisant ainsi l'enthousiasme du marché pour l'IA. Les actions de Nvidia ont augmenté de plus de 200 % cette année.

Tesla est le premier des géants de la croissance à publier ses résultats, attendus mercredi. L'entreprise dirigée par Elon Musk a déclaré ce mois-ci avoir livré un nombre record de véhicules au cours du deuxième trimestre.

Microsoft et Meta font partie des entreprises qui doivent publier leurs résultats la semaine suivante, et les investisseurs devraient se concentrer sur la manière dont les entreprises cherchent à exploiter l'IA.

Bien que les avantages de l'IA puissent ne pas se matérialiser immédiatement pour chaque entreprise, les investisseurs sont impatients d'en savoir "plus sur la manière dont ils vont convertir cela en argent, essentiellement", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille principal chez Globalt Investments.

"Il faudra un certain temps pour que les choses se mettent en place et se manifestent", a déclaré M. Martin, qui surpondère certaines des actions des mégacapitalisations. "En cours de route, les gens voudront voir des progrès.

Certains signes indiquent que les gains du marché s'étendent au-delà des mégapoles. Le S&P 500 à poids égal, qui représente l'action moyenne, a légèrement dépassé le S&P 500 au cours du mois dernier - en hausse de 3,6 % contre environ 3 % pour son homologue. La version à poids égal a été à la traîne pendant la majeure partie de l'année 2023.

Les bonnes statistiques américaines ont renforcé la confiance dans la capacité de l'économie à éviter une récession longtemps redoutée. Un "atterrissage en douceur" pourrait stimuler les valeurs cycliques telles que les valeurs industrielles et les petites capitalisations qui se négocient à des valorisations moins élevées.

Mais de nombreux investisseurs estiment que les géants de l'industrie sont néanmoins là pour rester en tant qu'actifs essentiels.

Yung-Yu Ma, responsable des investissements chez BMO Wealth Management, a déclaré que si les valorisations des mégacapitalisations sont largement intégrées, cela ne signifie pas qu'elles sont surévaluées.

"Si vous considérez les mégacaps de manière générale [...] elles sont passées d'une position centrale dans un portefeuille à une composante majeure presque absolument nécessaire du portefeuille une fois que vous prenez en compte des tendances telles que l'intelligence artificielle", a-t-il déclaré.