Alors que la ferveur pour l'intelligence artificielle envahit Wall Street, certains investisseurs recherchent des bonnes affaires dans des secteurs plus conventionnels du marché boursier.

Les actions de valeur, généralement définies comme des sociétés se négociant avec une décote par rapport à des indicateurs tels que la valeur comptable ou le ratio cours/bénéfice, ont été largement délaissées, l'intelligence artificielle ayant donné un coup de fouet à leurs homologues axés sur la croissance.

Toutefois, les gains dans certains secteurs à forte valeur ajoutée, tels que l'industrie et les matériaux, se sont accélérés ces derniers temps. Les partisans de cette approche estiment que c'est un signe que la reprise de l'indice de référence S&P 500 s'étend au-delà d'une poignée de valeurs technologiques et de croissance.

Il existe clairement un argument en faveur des actions de valeur sur le long terme, a déclaré Que Nguyen, responsable des investissements en actions chez Research Affiliates. Ces sociétés sont encore très, très bon marché et beaucoup d'entre elles ont déjà traversé le processus difficile de restructuration de leurs activités et de leurs bilans.

L'indice S&P 500 est en hausse de 7,7 % en 2024 et atteint un niveau record. L'indice S&P 500 Value a progressé de 3,3 % depuis le début de l'année, à la traîne des 11,6 % de l'indice S&P 500 Growth. Pourtant, certains secteurs à forte valeur ajoutée ont montré des signes de vie ces dernières semaines.

Le secteur industriel du S&P 500 a progressé de 7,1 % le mois dernier, sous l'impulsion de General Electric et de Howmet Aerospace. L'indice général a gagné 5,8 % au cours de cette période.

Le secteur des matériaux a gagné 6,7 % en février, sous l'impulsion de Vulcan Materials et d'Ecolab. Le secteur de la consommation discrétionnaire, où l'on trouve des valeurs récentes comme Chiptole Mexican Grill et Ralph Lauren, a augmenté de près de 9 %.

L'un des principaux avantages est que les actions de valeur sont relativement bon marché par rapport au reste du marché. Le secteur des soins de santé se négocie à 18,9 fois les bénéfices prévisionnels et celui de l'énergie à 12,2 fois, soit beaucoup moins que les 20,8 fois les bénéfices prévisionnels du S&P 500, après un rallye qui a permis à l'indice de référence de remonter de 42 % par rapport à ses plus bas niveaux d'octobre 2022.

Michael Hunstad, directeur adjoint des investissements et responsable des actions mondiales de Northern Trust Asset Managements, estime que les multiples sont devenus trop élevés pour le S&P 500 et le groupe dit des "Sept Magnifiques", composé d'actions de croissance et de technologie, qui ont été à l'origine de son rebond. La chute de près de 20 % de Tesla cette année illustre la rapidité avec laquelle ces actions peuvent se retourner, a-t-il déclaré.

"Nous nous attendons à ce qu'il y ait davantage de risques à la baisse pour les multiples, en particulier parmi les 7 Magnifiques", a déclaré M. Hunstad, qui a augmenté ses positions dans des secteurs axés sur la valeur, tels que la santé et l'énergie.

M. Hunstad estime également que les valeurs de rendement pourraient mieux résister à une période prolongée de taux d'intérêt élevés que les valeurs de croissance, car leurs flux de trésorerie sont à plus court terme et moins sensibles aux coûts d'emprunt.

Si les investisseurs s'attendent toujours à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt cette année, ils ont réduit leurs attentes quant à la rapidité et à l'ampleur de cette réduction, car une économie plus forte que prévu pourrait raviver l'inflation si la politique monétaire s'assouplissait trop tôt.

La semaine prochaine, le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès pourrait éclairer les opinions des décideurs politiques. Les investisseurs attendent également les données sur l'emploi aux États-Unis vendredi prochain.

Parier contre les valeurs de croissance s'est avéré dangereux au cours de la dernière décennie, lorsque les hausses fulgurantes des actions d'entreprises telles qu'Apple, Alphabet, la société mère de Google, et Meta Platforms ont entraîné les marchés à la hausse. L'indice S&P 500 Value a progressé d'environ 110 % au cours des dix dernières années, contre près de 235 % pour l'indice S&P 500 Growth.

Le sentiment général à l'égard de la valeur s'est affaibli, selon certaines mesures. Un pourcentage net de 13 % des gestionnaires de fonds interrogés par BofA Global Research s'attendent à ce que les valeurs de croissance surpassent les valeurs de rendement au cours de l'année à venir, soit le niveau de conviction le plus élevé depuis mai 2020.

Pourtant, certains stratèges affirment que les gains de productivité promis par l'intelligence artificielle pourraient soulever tous les bateaux à long terme, ce qui profiterait aussi bien aux valeurs de rendement qu'aux valeurs de croissance.

Robert Robotti, directeur des investissements de Robotti & Company, estime que les valeurs de rendement sont susceptibles de bénéficier des gains d'efficacité les plus importants grâce à l'adoption de l'IA, ce qui renforcera leurs marges et fera grimper les valorisations. Il a ainsi augmenté sa participation dans les valeurs industrielles et de santé.

"L'application de l'IA se fera dans l'ensemble de l'entreprise et ne se limitera pas au vendeur de la puce", a déclaré M. Robotti. "C'est le type qui achète la puce et qui augmente son efficacité qui va en bénéficier. (Reportage de David Randall ; Rédaction de Ira Iosebashvili et David Gregorio)