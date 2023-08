Plusieurs indicateurs qui annonçaient une hausse des actions américaines cette année sont devenus plus neutres, ce qui pourrait rendre les actions vulnérables aux turbulences provoquées par la récente hausse des rendements obligataires et les inquiétudes concernant l'économie chinoise, ont déclaré les investisseurs.

Certains investisseurs observent des indicateurs dits "contrariants" pour évaluer l'humeur du marché, un pessimisme extrême étant considéré comme un bon signe d'achat et vice versa. Au début de l'année, des mesures telles que le positionnement des actions et l'allocation des liquidités ont montré un pessimisme extrême, reflétant les perspectives sombres des investisseurs à la suite d'une chute brutale en 2022 et des attentes d'une récession au cours du second semestre de cette année.

Mais les signes d'une économie résiliente et d'un ralentissement de l'inflation ont attiré les investisseurs et renforcé l'appétit pour le risque dans les mois qui ont suivi, alimentant une hausse de près de 14 % de l'indice S&P 500 cette année. Certains pensent qu'il y a maintenant moins de liquidités sur la touche pour générer de nouveaux gains et moins d'investisseurs sceptiques à convaincre.

Alors que le positionnement baissier a été un puissant moteur pour les actifs à risque au premier semestre 2023, ce n'est pas le cas au second semestre, ont écrit les stratèges de BofA Global Research dans un rapport publié en début de semaine.

L'enquête des banques auprès des gestionnaires de fonds a montré que les allocations de liquidités ont chuté à 4,8 % en août, le niveau le plus bas en 21 mois. L'enquête a également montré que les gestionnaires de fonds étaient les moins baissiers depuis février 2022.

Les investisseurs particuliers, quant à eux, sont deux fois moins baissiers qu'en septembre 2022, selon l'enquête AAII Sentiment Survey.

"Il y a eu beaucoup de pessimisme sur le marché au début de l'année et ce passage du pessimisme à l'optimisme a alimenté un rallye", a déclaré Willie Delwiche, stratège chez Hi Mount Research. "Nous sommes rapidement passés d'un excès de pessimisme à un excès d'optimisme, et nous commençons maintenant à voir cette tendance s'inverser."

Les investisseurs attendent avec impatience le symposium annuel de la Réserve fédérale à Jackson Hole, dans le Wyoming, à la fin de la semaine prochaine, pour savoir combien de temps la banque centrale a l'intention de laisser les taux à leurs niveaux actuels.

L'OPTIMISME MIS À L'ÉPREUVE

La vague d'optimisme qui a alimenté les actions est mise à l'épreuve ce mois-ci, bien qu'il reste à voir si les investisseurs verront les baisses comme une occasion d'acheter à bas prix ou comme un signal d'assouplissement des actions.

L'indice S&P 500 a perdu plus de 5 % par rapport à son sommet intrajournalier de la fin juillet, tandis que les rendements du Trésor américain de référence à 10 ans ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis le mois d'octobre. Les rendements réels américains, qui indiquent ce que les investisseurs peuvent s'attendre à gagner sur les bons du Trésor après ajustement pour tenir compte de l'inflation, sont proches de leur plus haut niveau depuis 2009.

L'augmentation des rendements des bons du Trésor, qui sont considérés comme pratiquement sans risque puisqu'ils sont garantis par le gouvernement américain, peut rendre les actions moins attrayantes pour les investisseurs, d'autant plus que les valorisations des actions sont élevées par rapport aux normes historiques.

Dans le même temps, l'inquiétude concernant l'aggravation de la crise immobilière en Chine et son impact sur l'affaiblissement de l'économie du pays s'est accrue après que le promoteur immobilier China Evergrande Group s'est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites cette semaine.

"Le marché est particulièrement vulnérable en ce moment" en raison de la montée en flèche des rendements obligataires et des craintes de contagion dans le secteur immobilier chinois, a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial.

Elle s'attend à ce que les actions restent volatiles jusqu'à ce que les entreprises commencent à annoncer leurs résultats du troisième trimestre en octobre. Si le marché se stabilise, les investisseurs réaffecteront probablement davantage de liquidités aux actions plus tard dans l'année, a-t-elle ajouté.

Bien entendu, si l'optimisme s'est accru, il est encore loin d'être extrême, et les niveaux de liquidités sont loin d'avoir atteint leurs plus bas niveaux historiques. Les investisseurs haussiers ont été encouragés par les signes indiquant que l'économie américaine évitera probablement la récession cette année, même si l'inflation s'est ralentie et qu'il est peu probable que la Fed augmente encore ses taux d'intérêt.

Steve Chiavarone, gestionnaire de portefeuille senior chez Federated Hermes, a récemment augmenté les allocations dans des secteurs tels que l'énergie et les matériaux, dans l'attente d'une plus grande croissance économique.

"Le marché n'est peut-être pas assez haussier à court et à moyen terme", a déclaré M. Chiavarone. Les recherches de sa société ont montré qu'historiquement, le S&P 500 a gagné en moyenne 14 % pendant les pauses du resserrement de la politique monétaire de la Fed.

"Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut être baissier, a-t-il ajouté. (Reportage de David Randall ; rédaction d'Ira Iosebashvili et de Cynthia Osterman)