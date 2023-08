Les investisseurs en actions américaines se préparent à un mois de septembre potentiellement volatil, le marché étant confronté à des données économiques clés, à une réunion de la Réserve fédérale et à des inquiétudes quant à une éventuelle fermeture du gouvernement, au cours d'un mois où les performances des actions ont été historiquement faibles.

Depuis 1945, le S&P 500 a baissé en moyenne de 0,7 % en septembre, ce qui constitue la plus mauvaise performance mensuelle, selon CFRA.

Les dernières semaines ont été volatiles. Le S&P 500, qui a progressé de près de 15 % cette année, a reculé de plus de 4 % par rapport à son sommet du 31 juillet, les investisseurs ayant réagi à la faiblesse de l'économie chinoise et à la hausse des rendements des bons du Trésor, qui menace de rendre les actions moins attrayantes.

Le marché "s'approche d'un certain nombre de points d'inflexion clés à un moment où le marché est encore nerveux en raison de la hausse des taux", a déclaré Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille et stratégiste principal de portefeuille chez Natixis Investment Manager Solutions.

Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis ouvrira le mois vendredi prochain. Un taux d'emploi plus élevé que prévu pour le mois d'août raviverait probablement les craintes d'inflation, tandis qu'un chiffre beaucoup plus faible pourrait alimenter les inquiétudes selon lesquelles les hausses de taux d'intérêt du gouvernement fédéral commencent à faire craquer l'économie, a déclaré M. Janasiewicz.

Les données sur les prix à la consommation prévues pour le 13 septembre doivent suivre un parcours similaire pour satisfaire les investisseurs. La réunion de politique monétaire de la Fed du 20 septembre est une autre source potentielle de volatilité : Le discours de vendredi du président de la Fed Jerome Powell à Jackson Hole a alimenté les attentes d'une nouvelle augmentation des taux cette année, bien qu'un mouvement en septembre ait été considéré comme moins probable.

"Il semble que ce soit le moment de vendre l'attaque et d'acheter la défense si vous pensez que le mois de septembre sera un peu plus volatil que la normale", a déclaré Sandy Villere, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co, qui a investi dans des actions du secteur de la santé telles que Pfizer et Abbott Laboratories.

Les investisseurs surveilleront également le sort des quelque 82 milliards de dollars de prêts étudiants détenus par le gouvernement, dont les remboursements commenceront en octobre. Cette situation pourrait peser sur les dépenses de consommation avant les fêtes de fin d'année.

Par ailleurs, la querelle sur la réduction des dépenses entre les républicains purs et durs et les républicains centristes de la Chambre des représentants des États-Unis augmente le risque d'une quatrième fermeture du gouvernement fédéral en dix ans si les législateurs ne parviennent pas à un accord d'ici le 30 septembre, date à laquelle le financement s'achève avec la fin de l'année fiscale en cours.

Les analystes de Goldman Sachs ont écrit cette semaine qu'une fermeture du gouvernement pourrait réduire directement la croissance économique américaine d'environ 0,15 point de pourcentage pour chaque semaine qu'elle dure.

Bien entendu, les investisseurs en actions à la hausse ont été largement récompensés pour avoir ignoré les écueils potentiels cette année. Le S&P 500 a progressé malgré la crise des banques régionales en février, les craintes d'un défaut de paiement de la dette en juin et la peur que le rythme de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, le plus agressif depuis le début des années 1980, ne fasse entrer l'économie en récession et ne fasse dérailler la croissance des bénéfices des entreprises.

Certains investisseurs pensent que des gains supplémentaires pourraient provenir d'une économie résiliente et d'un enthousiasme continu pour le potentiel commercial de l'intelligence artificielle, encouragé cette semaine par le fabricant de puces Nvidias, qui a annoncé des résultats solides et un rachat d'actions pour un montant de 25 milliards de dollars.

Tim Hayes, responsable de la stratégie d'investissement mondiale chez Ned Davis Research, s'attend à une reprise en septembre. La baisse du mois d'août ressemble à la chute de 6 % enregistrée entre février et mars de cette année, qui a mis fin à un "optimisme excessif" et mis le marché sur la voie d'une nouvelle progression, a-t-il déclaré.

"La correction a commencé le premier jour du mois, et elle a maintenant corrigé les conditions qui l'ont rendue vulnérable", a déclaré M. Hayes. (Rapport de David Randall ; rapport complémentaire de Lewis Krauskopf ; rédaction d'Ira Iosebashvili et de David Gregorio)