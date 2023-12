(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Nike plonge après la réduction de ses prévisions de ventes annuelles

* Karuna grimpe après le rachat de Bristol Myers pour 14 milliards de dollars

* Les indices sont en hausse : les indices de la Bourse de Paris et de la Bourse de New York.

* Les indices sont en hausse : Dow 0,23%, S&P 0,47%, Nasdaq 0,48%.

22 décembre (Reuters) -

Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi après la publication d'un taux d'inflation plus faible que prévu, ce qui a renforcé l'optimisme des investisseurs quant à la possibilité pour la Réserve fédérale d'abaisser les coûts d'emprunt l'an prochain.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), considéré comme la jauge d'inflation préférée de la Fed, a progressé de 2,6% en novembre en rythme annuel, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 2,8%.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, a augmenté de 3,2 % en rythme annuel, contre une hausse estimée à 3,3 %.

"Cela confirme l'idée d'une baisse des taux dès le mois de mars", a déclaré David Russell, responsable mondial de la stratégie de marché chez TradeStation.

"Ces données nous montrent que le tournant inflationniste s'est produit il y a un certain temps et qu'à mesure que nous avançons dans l'avenir, les effets de base continueront à se faire sentir.

Selon un autre rapport, les commandes de produits manufacturés américains de longue durée ont augmenté en novembre, stimulées par les réservations d'avions, mais les dépenses d'équipement des entreprises sont restées faibles en raison de la hausse des coûts d'emprunt.

Les analystes ont également déclaré que les faibles volumes d'échanges avant les vacances de Noël pourraient également avoir un impact sur les mouvements au cours de la journée.

Les traders estiment à 84,6 % la probabilité d'une baisse des taux d'au moins 25 points de base (pb) en mars de l'année prochaine, et s'attendent à ce que les coûts d'emprunt soient réduits de 125 pb en septembre 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en hausse de plus de 1 % jeudi, après que les données ont indiqué que la croissance économique américaine du troisième trimestre n'était pas aussi robuste qu'initialement prévu, ce qui a permis à l'indice de référence de s'approcher de son record de clôture.

Les trois indices sont sur le point de connaître leur huitième semaine consécutive dans le vert, le S&P 500 étant sur le point de connaître sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis 2017, et le Nasdaq et le Dow depuis 2019.

Le rallye a pris de l'ampleur la semaine dernière après que la banque centrale a reconnu que l'inflation s'approchait du taux cible, ce qui a permis d'envisager des baisses de taux d'intérêt.

Pendant ce temps, Nike, une composante du Dow, a plongé de 10,0 % après que le fabricant de vêtements de sport a réduit ses prévisions de ventes annuelles en raison de la prudence des dépenses de consommation.

Les actions d'autres entreprises de vêtements de sport comme Lululemon Athletica , Foot locker et Dick's Sporting Goods ont chuté de 3,0 % à 1,3 %.

À 9:46 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 85,05 points, ou 0,23%, à 37 489,40, le S&P 500 était en hausse de 22,29 points, ou 0,47%, à 4 769,04, et le Nasdaq Composite était en hausse de 71,89 points, ou 0,48%, à 15 035,75.

Les 11 secteurs du S&P 500 étaient tous dans le vert, menés par une progression de 1,2 % des services publics.

Parmi les autres mouvements, Occidental Petroleum a augmenté de 2,0 % après que Berkshire Hathaway, dirigé par Warren Buffett, ait augmenté sa participation dans la société pétrolière, la rapprochant ainsi de 28 %.

Karuna Therapeutics

a grimpé de 47,5 % après que Bristol Myers Squib a accepté d'acheter le fabricant de médicaments contre la schizophrénie pour 14 milliards de dollars en espèces.

Les marchés resteront fermés le 25 décembre en raison des fêtes de Noël.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 5,29 contre 1 sur le NYSE et de 3,04 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 29 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 94 nouveaux plus hauts et 24 nouveaux plus bas. (Reportage de Johann M Cherian et Shristi Achar A à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)