* Nvidia en pourparlers pour devenir l'investisseur principal dans l'introduction en bourse d'Arm - FT

* VMware progresse après que Broadcom a obtenu un accord antitrust conditionnel de l'UE

* Les prix à la consommation aux Etats-Unis augmentent légèrement en juin ; l'inflation de base ralentit

* Les indices sont en hausse : Dow 0,3%, S&P 500 0,8%, Nasdaq 1,2%.

NEW YORK, 12 juillet (Reuters) - Les actions américaines étaient en forte hausse dans l'après-midi de mercredi, tirées par un gain de plus de 1% du Nasdaq après la publication d'un rapport montrant que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont enregistré leur plus faible hausse annuelle depuis plus de deux ans.

Les données soulignent les attentes de la Réserve fédérale qui pourrait laisser les taux d'intérêt inchangés après une nouvelle hausse de 25 points de base attendue à la fin de sa réunion de juillet.

Les actions des grandes entreprises technologiques, qui ont tendance à être sensibles à la hausse des taux d'intérêt, ont donné à l'indice S&P 500 son plus grand élan.

Au cours des 12 mois précédant juin, l'IPC a progressé de 3,0 %. Il s'agit de la plus faible augmentation en glissement annuel depuis mars 2021 et elle fait suite à une hausse de 4,0 % en mai, l'inflation s'étant encore atténuée.

"Les gens se sont positionnés pour la plupart sur le long terme en s'attendant à une baisse de l'IPC, et c'est exactement ce que nous avons eu", a déclaré Michael James, directeur général de la négociation des actions chez Wedbush Securities à Los Angeles.

"Le marché s'est fortement redressé au cours de la première heure et demie, puis s'est un peu replié. Il n'est pas surprenant de nous voir loin des sommets étant donné que les fonds spéculatifs ont probablement réduit leurs positions longues", a-t-il déclaré. "Néanmoins, les haussiers restent fermement en charge de ce marché.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 118,16 points, soit 0,34 %, pour atteindre 34 379,58 points, l'indice S&P 500 a gagné 36,98 points, soit 0,83 %, pour atteindre 4 476,24 points et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 167,64 points, soit 1,22 %, pour atteindre 13 928,34 points.

Les investisseurs se demandent combien de temps encore la Fed devra relever ses taux pour juguler l'inflation. L'indice de volatilité du marché CBOE, la jauge de la peur à Wall Street, était en baisse.

L'indice S&P 500 des banques a augmenté de 1,3 %. Les rapports de JPMorgan Chase et d'autres grandes banques américaines vendredi lancent officieusement la saison des résultats du deuxième trimestre.

Nvidia a augmenté de 3,5 % après que le Financial Times a rapporté que le concepteur de puces Arm était en pourparlers pour faire de la société à grande capitalisation un investisseur de référence avant son entrée en bourse prévue.

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés chinoises Alibaba Group et Bilibili ont grimpé respectivement de 3 % et 8,3 %, dans l'espoir que la Chine assouplisse ses mesures de répression à l'égard du secteur technologique.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en déclin sur le NYSE dans un rapport de 4,19 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,23 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.

Le S&P 500 a enregistré 64 nouveaux records sur 52 semaines et 2 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 120 nouveaux records et 36 nouveaux records à la baisse.