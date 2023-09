Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi, le secteur technologique aidant le Nasdaq à regagner du terrain après quatre baisses consécutives, mais les gains ont été limités alors que les investisseurs attendaient avec impatience les chiffres de l'inflation américaine du mois d'août.

Les valeurs de croissance ont bénéficié d'une baisse des rendements du Trésor américain. Microsoft a augmenté de plus de 1 % et Apple a progressé de 1 % après deux jours de forte baisse à la suite de l'annonce que Pékin avait ordonné aux fonctionnaires du gouvernement central de ne plus utiliser d'iPhones sur leur lieu de travail.

Les analystes de Wall Street ont estimé que ces restrictions n'auraient qu'un impact limité sur le chiffre d'affaires d'Apple cette année, Morgan Stanley estimant qu'une baisse de 4 % était le pire des scénarios. Après avoir perdu 2,9 % en deux séances, le secteur des technologies de l'information du S&P 500 a progressé de 0,5 %. Les secteurs défensifs des services publics et de l'énergie ont mené les gains parmi les 11 secteurs industriels du S&P 500, soutenus par la hausse des prix du brut.

"Il s'agit juste d'un petit rebond de chat mort", a déclaré Kenny Polcari, stratège en chef chez Slatestone Wealth, à Jupiter, en Floride, qui a souligné "trois ou quatre jours de pression réelle sur le marché en raison des nouvelles sur la Chine concernant Apple et de la flambée des prix du pétrole".

"Le pétrole a rendu le marché nerveux car l'inflation n'est pas maîtrisée et, dans le domaine de la technologie, les nouvelles concernant Apple ont donné aux investisseurs l'occasion de prendre des bénéfices sur les valeurs les plus performantes", a-t-il déclaré.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 98,01 points, soit 0,28 %, pour atteindre 34 598,74 points, l'indice S&P 500 a gagné 12,39 points, soit 0,28 %, pour atteindre 4 463,53 points et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 53,02 points, soit 0,39 %, pour atteindre 13 801,85 points.

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient sur la voie d'une baisse de plus de 1 % pour la semaine, écourtée par le jour férié de lundi, jour de la fête du travail. Le Dow Jones est en baisse de 0,7 % depuis le début de la semaine.

Les craintes d'inflation liées à la hausse des prix du pétrole, les données sur l'activité des services plus fortes que prévu et la baisse des demandes hebdomadaires d'allocations de chômage ont alimenté les inquiétudes de la Réserve fédérale quant à la possibilité de maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

L'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d'août doit être publié le 13 septembre ; la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt est prévue pour le 20 septembre.

"Je m'attends à ce que l'IPC soit plus élevé que prévu (en raison de la hausse du prix du pétrole)", a déclaré Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management.

"Nous sommes confrontés à un problème dans lequel la Fed pourrait être acculée, et bien qu'elle puisse faire une pause en raison de l'effet de décalage, je ne pense pas qu'elle en ait terminé.

Les opérateurs ont parié à 95 % sur le maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel en septembre, et ils ont évalué à près de 55 % les chances d'une pause dans les hausses de taux lors de la réunion de novembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Les commentaires mitigés des responsables de la Fed ont ajouté à l'incertitude. Le président de la Fed de New York, John Williams, a gardé ses options ouvertes, tandis que la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que même s'il "pourrait être approprié" de maintenir les taux lors de la prochaine réunion, un resserrement supplémentaire pourrait s'avérer nécessaire.

En ce qui concerne les actions individuelles, Kroger a augmenté de 4,3 % après que le détaillant a battu les estimations pour le bénéfice trimestriel ajusté.

Gilead Sciences a augmenté de 2,6 % après que BofA Securities a relevé le fabricant de médicaments de "neutre" à "achat".

GameStop a perdu 6 % après un rapport selon lequel la Securities and Exchange Commission des États-Unis enquêtait sur le président du détaillant de jeux vidéo, Ryan Cohen.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse à la Bourse de New York dans un rapport de 1,40 contre 1. Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux records sur 52 semaines et 15 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 34 nouveaux records et 192 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Shristi Achar A et Amruta Khandekar à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur, Vinay Dwivedi et David Gregorio)