* FedEx dégringole après des résultats décevants au 4ème trimestre

* Les valeurs cryptographiques progressent, le bitcoin atteignant son plus haut niveau depuis plus de deux mois

* Tesla dégringole suite à l'abaissement de la note de Barclays

* Les indices sont en baisse : Nasdaq 1,31%, S&P 0,46%, Dow 0,02%.

21 juin (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont reculé mercredi, le Nasdaq en tête, après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a adopté un ton hawkish lors de sa déposition devant le Congrès, tandis que Tesla a enregistré la plus forte baisse parmi les valeurs à forte capitalisation boursière.

M. Powell a déclaré aux législateurs que la banque centrale était

ne se laisse pas décourager

de son objectif de ramener l'inflation à la cible de 2 % et que, malgré une récente pause dans les hausses de taux, les responsables étaient d'accord pour dire que les coûts d'emprunt devraient probablement continuer à augmenter.

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, la majorité des acteurs du marché monétaire s'attendent à ce que la banque centrale ne procède qu'à une seule hausse de taux de 25 points de base en juillet pour le reste de l'année.

"Nous sommes allés trop loin, trop vite et les commentaires de Powell ont effrayé le marché parce qu'il ne se comporte pas comme il l'a fait", a déclaré Dennis Dick, analyste de la structure du marché chez Triple D Trading.

"Le marché aimerait vraiment que la Fed indique que (le cycle de hausse des taux) est plus proche de la fin que ce que (Powell) a indiqué aujourd'hui.

Les mégacapitalisations ont été mises sous pression alors que les rendements des bons du Trésor à deux ans et à 10 ans, qui évoluent en fonction des prévisions de taux d'intérêt, ont légèrement augmenté après les commentaires de M. Powell.

Tesla a chuté de 4,2 % après que Barclays

a rétrogradé

Barclays a abaissé la note du fabricant de véhicules électriques de "surpondération" à "pondération égale".

Cinq des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont baissé, le secteur technologique, sensible aux taux d'intérêt, ayant chuté de 1,7 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis une semaine.

Après un rallye induit par la technologie au cours des dernières semaines, les principaux indices de Wall Street ont chuté, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices sur fond d'inquiétude quant à l'affaiblissement de la demande mondiale.

Néanmoins, l'indice de référence S&P 500 a progressé d'environ 14 % depuis le début de l'année et l'indice de volatilité du marché CBOE est proche de ses niveaux les plus bas avant la pandémie.

FedEx, considéré comme un indicateur de l'économie américaine, a glissé de 1,2 % après avoir publié une baisse de ses bénéfices trimestriels.

À 12:05 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 2,35 points, ou 0,01%, à 34 056,22, le S&P 500 était en baisse de 17,73 points, ou 0,40%, à 4 370,98, et le Nasdaq Composite était en baisse de 166,74 points, ou 1,22%, à 13 500,55.

Par ailleurs, Goldman Sachs a déclaré que si une récession américaine devenait plus probable, les investisseurs devraient maintenir une exposition à la hausse des actions en utilisant des

options pour couvrir

une baisse potentielle de 23 % de l'indice S&P 500.

Les entreprises du secteur des cryptomonnaies, dont Coinbase, Riot Platforms, Marathon Digital et Bit Digital , ont progressé de 2,6 % à 9 %, suivant la hausse des prix du bitcoin, qui ont atteint leurs niveaux les plus élevés en plus de deux mois.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, avec un ratio de 1,06 pour 1 sur le NYSE et de 1,61 pour 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 14 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 55 nouveaux plus hauts et 91 nouveaux plus bas. (Reportage de Shubham Batra, Johann M Cherian et Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur et Anil D'Silva)