(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les ventes au détail de juillet augmentent plus que prévu

* Nvidia progresse alors qu'UBS et Wells Fargo augmentent leurs prévisions de résultats

* Les grandes banques américaines chutent alors qu'un rapport les met en garde contre des dégradations.

* Les indices sont en baisse : Dow 0,73%, S&P 0,67%, Nasdaq 0,52%.

15 août (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi après la publication de chiffres plus élevés que prévu sur les ventes au détail qui ont alimenté les craintes que les taux d'intérêt ne restent plus longtemps élevés, tandis que les grandes banques américaines ont chuté à la suite d'une information selon laquelle l'agence de notation Fitch pourrait dégrader la note de certains prêteurs.

Le rapport du département du commerce indique que les ventes au détail ont augmenté de 0,7 % le mois dernier, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,4 %, ce qui suggère que l'économie américaine reste forte. Alors que les opérateurs parient à 89 % sur une pause dans les hausses de taux de la Réserve fédérale le mois prochain, les analystes ont déclaré que les investisseurs craignaient que les taux ne restent à leur niveau actuel plus longtemps que prévu.

Les banques JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo ont également chuté de 1,8 % à 2,4 % après la publication d'un rapport selon lequel l'agence de notation Fitch pourrait abaisser la note de plusieurs banques. "Le rapport de Fitch sur la possibilité d'abaisser la note de plusieurs banques américaines (pèse) sur le sentiment", a déclaré Michael James, directeur général du négoce d'actions chez Wedbush Securities.

"Vous combinez cela avec les chiffres des ventes au détail de ce matin qui indiquent que nous sommes un peu plus chauds que les estimations, (cela) renforce le scénario potentiel de taux plus élevés pour plus longtemps de la part de la Fed".

Les actions des prêteurs régionaux PacWest Bancorp, Zions Bancorporation et Western Alliance Bank ont chuté de 3 % à 6,3 % après la dernière proposition de révision réglementaire de la Federal Deposit Insurance Corp. L'indice bancaire S&P 500 a atteint son plus bas niveau en un mois, avec une baisse de 2,2 %, tandis que l'indice bancaire régional KBW a reculé de 2,2 %.

Le rendement de la note de référence du Trésor à 10 ans a brièvement grimpé à près de 10 mois avant de redescendre.

La hausse des rendements du Trésor a maintenu les actions sous pression après que les données sur les prix à la production, plus élevées que prévu la semaine dernière, ont alimenté les craintes que la Fed ne maintienne les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont tous reculé, les valeurs énergétiques étant en tête des pertes en raison de la baisse des prix du brut.

Les valeurs technologiques se sont mieux comportées, grâce à une hausse de 2,2 % des actions de Nvidia après qu'UBS et Wells Fargo ont relevé leurs objectifs de prix sur le titre.

Nvidia avait enregistré sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis la fin du mois de mai lors de la séance précédente, à la suite de commentaires haussiers de Morgan Stanley, les analystes indiquant également que les investisseurs investissaient dans le titre à l'approche de la publication de ses résultats la semaine prochaine.

Les actions des sociétés chinoises JD.Com, Alibaba Group et Bilibili, cotées aux États-Unis, ont chuté de 2,2 % à 4,6 % après une nouvelle série de données économiques décevantes en Chine, qui ont incité Pékin à réduire ses taux directeurs.

À 12:04 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 256,98 points, ou 0,73%, à 35 050,65, le S&P 500 était en baisse de 30,25 points, ou 0,67%, à 4 459,47, et le Nasdaq Composite était en baisse de 71,07 points, ou 0,52%, à 13 717,26.

Parmi les autres valeurs, General Motors a chuté de 1,7 % après que Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans le constructeur automobile.

La société Berkshire de Warren Buffett a annoncé un nouvel investissement dans les constructeurs de maisons D.R. Horton et Lennar Corp, ce qui a fait grimper leurs actions de 2,3 % et 1,6 %, respectivement.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 3,87 contre 1 sur le NYSE et de 2,15 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré trois nouveaux plus hauts et 15 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 35 nouveaux plus hauts et 142 nouveaux plus bas.