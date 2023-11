(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Disney progresse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur à celui de l'année précédente

* Arm chute sur des prévisions trimestrielles faibles

* La faiblesse des ventes aux enchères de titres à 30 ans entraîne une hausse des rendements

* Les indices sont en baisse : Dow en baisse de 0,60%, S&P 0,64%, Nasdaq 0,65%.

9 novembre (Reuters) -

Les actions américaines ont reculé jeudi, compromettant la plus longue série de victoires du Nasdaq et du S&P 500 en près de vingt ans, alors que les rendements du Trésor ont augmenté après une vente aux enchères décevante d'obligations à 30 ans et des commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

M. Powell a déclaré que les responsables de la banque centrale n'étaient pas convaincus que les taux d'intérêt étaient suffisamment élevés pour juguler l'inflation et que l'amélioration de l'offre de biens, de services et de main-d'œuvre pourrait ne pas leur être d'un grand secours.

Les actions ont légèrement baissé avant les commentaires de M. Powell, les rendements ayant augmenté après une faible vente aux enchères de 24 milliards de dollars de bons du Trésor à 30 ans, la demande pour la dette étant 2,24 fois supérieure à celle des obligations mises en vente. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de près de 12 points de base à 4,626 % sur la journée.

M. Powell "adopte à nouveau un point de vue hawkish", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York. "Il rassure le marché sur le fait que la lutte contre l'inflation n'a pas été gagnée et que si les conditions économiques le justifient, ils n'hésiteront pas à relever à nouveau les taux", a-t-il ajouté.

"Si vous additionnez toutes les remarques, Powell dit au marché de ne pas être trop complaisant et cela exerce une certaine pression sur les actions.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 203,81 points, soit 0,60 %, à 33 905,72, le S&P 500 a perdu 28,02 points, soit 0,64 %, à 4 354,76 et le Nasdaq Composite a perdu 89,39 points, soit 0,65 %, à 13 561,02.

Les actions se sont redressées à la suite de la baisse des données économiques, notamment le rapport mensuel sur l'emploi, et alors que les rendements des bons du Trésor américain se sont éloignés de leurs niveaux les plus élevés depuis plusieurs années, l'idée étant que la dernière réunion de politique monétaire de la Fed indiquait que la banque centrale en avait terminé avec son cycle de hausse des taux d'intérêt.

Après la forte hausse de Wall Street la semaine dernière, le rythme des gains s'est ralenti, bien que l'indice S&P 500 ait réussi mercredi à étendre sa série de gains à une huitième séance consécutive, tandis que le Nasdaq a enregistré sa neuvième séance de gains d'affilée, la plus longue pour chacun d'entre eux depuis deux ans.

Si l'indice de référence S&P termine en hausse jeudi, il s'agira de sa plus longue série de gains depuis 2004.

La plupart des traders parient que la Fed maintiendra ses taux d'intérêt inchangés cette année, même après les commentaires de Powell, bien que les chances d'une réduction d'au moins 25 points de base en mai soient tombées en dessous de 40 %, après ses commentaires, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Cette semaine, plusieurs responsables politiques avaient déjà adopté un ton plus sévère afin de décourager les attentes en matière de réduction des taux, certains d'entre eux insistant sur le fait que la politique dépend des données.

Dans le même temps, un rapport du Département du Travail a montré que les demandes d'allocations chômage ont légèrement baissé la semaine dernière à 217 000, indiquant que les licenciements n'ont pas encore accéléré malgré les signes de refroidissement du marché du travail.

Parmi les principaux mouvements,

Nvidia

ont augmenté de 2,9 %, les médias locaux ayant rapporté que le concepteur de puces prévoyait de lancer trois nouvelles puces pour la Chine.

Walt Disney a bondi de 6,9 % grâce à un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne et à la conclusion d'un accord de principe entre les acteurs hollywoodiens et les principaux studios.

La quasi-totalité des 11 principaux secteurs de l'indice S&P ont baissé, avec en tête les secteurs de la santé et de la consommation discrétionnaire, qui ont reculé de près de 2 % chacun.

Parmi les autres valeurs, la société de semi-conducteurs Arm Holdings a chuté de 5 % à la suite de prévisions de ventes négatives pour le troisième trimestre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,3 contre 1 sur le NYSE, tandis que sur le Nasdaq, les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,4 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts et 8 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 44 nouveaux plus hauts et 259 nouveaux plus bas. (Article rédigé par Chuck Mikolajczak, complété par Stephen Culp et édité par David Gregorio)