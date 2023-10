(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis augmentent modérément.

* VinFast progresse, le chiffre d'affaires du troisième trimestre ayant plus que doublé

* Clorox en baisse après avoir prévu une perte au 1er trimestre

* Les indices sont en baisse : Dow 0,53%, S&P 0,69%, Nasdaq 0,79%.

5 octobre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi, les données récentes faisant état d'un marché de l'emploi toujours tendu, tandis que les rendements du Trésor américain sont restés à des niveaux élevés.

Même si les rendements des obligations à plus long terme ont diminué par rapport à leur plus haut niveau en 16 ans atteint mercredi, les investisseurs restent préoccupés par le fait que ces niveaux élevés pourraient continuer à peser sur les actions.

Les inquiétudes concernant les dépenses du gouvernement américain et son déficit budgétaire croissant ont ajouté à l'incertitude concernant la trajectoire des taux d'intérêt, contribuant à une chute brutale qui a provoqué une déroute des prix des bons du Trésor.

"Le problème qui se cache derrière les rendements élevés n'est pas tant les données que la Fed", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial de Macquarie pour les devises et les taux d'intérêt.

Au-delà d'une nouvelle baisse de l'inflation, un autre catalyseur de la baisse des rendements serait la combinaison d'une récession américaine et/ou d'un "accident" financier qui menacerait de provoquer une récession.

Le rapport du département du travail a montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté modérément la semaine dernière, tandis que les licenciements ont diminué en septembre, ce qui indique que les conditions du marché de l'emploi restent stables.

Après une série de rapports mitigés sur l'emploi depuis le début de la semaine, l'attention se portera sur les données plus complètes de l'emploi non agricole de septembre, vendredi.

"Pour l'instant, les conditions du marché du travail continuent de se détendre sans augmentation significative du chômage. Les responsables de la Fed devront constater un nouveau ralentissement dans le rapport sur l'emploi de septembre et au-delà pour éviter de relever les taux une fois de plus cette année", a déclaré Michael Pearce, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics.

À 11:58 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 174,42 points, soit 0,53%, à 32 955,13, le S&P 500 était en baisse de 29,31 points, soit 0,69%, à 4 234,44, et le Nasdaq Composite était en baisse de 103,98 points, soit 0,79%, à 13 132,04.

Les actions des secteurs des matériaux, de la consommation de base et de la consommation discrétionnaire ont chuté de plus de 1 % chacune, entraînant une baisse plus générale des principaux secteurs de l'indice S&P 500.

À la suite de cette récente faiblesse, les investisseurs surveilleront si le S&P 500 tombe sous sa moyenne mobile de 200 jours, qui se situe actuellement autour de 4 206.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à 78 % et 66 % respectivement la probabilité que les taux d'intérêt restent inchangés en novembre et en décembre.

Les responsables politiques de la Réserve fédérale, notamment Neel Kashkari (Minneapolis), Thomas Barkin (Richmond) et Michael Barr (vice-président chargé de la supervision), devraient s'exprimer au cours de la journée.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi que la politique monétaire américaine était "bien avancée" en territoire restrictif et qu'il y avait eu beaucoup de progrès vers une inflation de 2 %, mais que ces progrès "n'étaient pas une victoire".

Parmi les valeurs, Clorox a chuté de 8,1 %, le fabricant de produits d'entretien ayant annoncé qu'il s'attendait à enregistrer une perte au premier trimestre.

Rivian Automotive a chuté de 20,4 % après que le fabricant de véhicules électriques a déclaré qu'il prévoyait de vendre des obligations vertes convertibles d'une valeur de 1,5 milliard de dollars et qu'il prévoyait une augmentation du chiffre d'affaires trimestriel conforme aux estimations.

VinFast a gagné 2,7 % après que le fabricant vietnamien de véhicules électriques ait annoncé un chiffre d'affaires plus que doublé au troisième trimestre.

Lamb Weston Holdings a bondi de 9,2 % après que le fournisseur de produits de pommes de terre surgelés a revu à la hausse son bénéfice annuel et ses prévisions de ventes.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, avec un ratio de 2,01 contre 1 sur le NYSE et de 1,47 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré trois nouveaux records sur 52 semaines et 31 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 18 nouveaux records et 235 nouveaux records à la baisse. (Reportage d'Ankika Biswas et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta)