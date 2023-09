Wall Street s'est repliée vendredi, annulant un premier rebond après la forte vente de jeudi, et les rendements des obligations de référence ont reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis 16 ans, alors que les investisseurs approchent de la fin d'une semaine tumultueuse.

Le S&P 500 et le Dow Jones sont en territoire négatif, Tesla Inc et Microsoft Corp pesant le plus lourd. Le Nasdaq est resté pratiquement inchangé.

Les trois indices sont en passe d'enregistrer des pertes hebdomadaires, le S&P 500 et le Nasdaq se dirigeant vers leur plus forte baisse en pourcentage d'un vendredi à l'autre depuis le mois de mars.

Jeudi, le S&P 500 a plongé sous sa moyenne mobile de 100 jours - un niveau de soutien clé - pour la première fois depuis mars. Son incapacité à dépasser ce niveau suggère que l'indice est toujours sous pression à la baisse.

"Les investisseurs testent le marché, évaluent ce que nous avons perdu et s'il est temps de revenir sur le marché", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont reculé par rapport à leur niveau le plus élevé depuis 16 ans, les investisseurs se détournant des directives optimistes de la Fed pour se concentrer sur les données économiques clés qui attendent dans les coulisses.

Les investisseurs n'ont pas encore digéré la décision de la Fed de laisser son taux d'intérêt directeur inchangé, mais elle a mis à jour ses projections économiques trimestrielles pour suggérer que la politique monétaire restrictive restera en place plus longtemps qu'on ne l'avait prévu.

Les remarques de Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, ont soutenu les faucons du FOMC, suggérant que le taux cible des Fed funds devrait être relevé davantage et maintenu "à un niveau restrictif pendant un certain temps" afin de ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

"De nombreux facteurs s'opposent à un atterrissage en douceur et il convient de le rappeler à la Fed, car une hausse des taux pourrait nous entraîner dans une récession", a ajouté M. Pavlik.

À 14:21PM ET, le Dow Jones Industrial Average a perdu 64,04 points, ou 0,19%, à 34 006,38, le S&P 500 a perdu 4,22 points, ou 0,10%, à 4 325,78 et le Nasdaq Composite a ajouté 2,46 points, ou 0,02%, à 13 226,45.

Parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, c'est le secteur de la consommation discrétionnaire qui a le plus baissé. Les valeurs technologiques ont enregistré les gains les plus importants en pourcentage.

Ford Motor Co a gagné 2,3 % après que le syndicat United Auto Workers, en grève, a fait état de progrès dans les négociations avec le constructeur automobile.

Activision Blizzard a augmenté de 1,7 % à la suite de la déclaration de l'autorité britannique de régulation antitrust selon laquelle l'acquisition restructurée de Microsoft Corp pour 69 milliards de dollars "ouvre la porte" à l'autorisation de la plus grande opération jamais réalisée dans le secteur des jeux.

Les actions cotées aux États-Unis d'entreprises chinoises telles que PDD Holdings, JD.com, Li Auto et Baidu ont augmenté de 2 % à 4 % sur les signes d'un rebond économique, tandis qu'Alibaba a bondi de 4,7 % après que Bloomberg a rapporté que la branche logistique de l'entreprise, Cainiao, prévoyait de déposer une demande d'introduction en bourse à Hong Kong dès la semaine prochaine.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,24 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,09 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 1 nouveau plus haut sur 52 semaines et 34 nouveaux plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 24 nouveaux plus hauts et 267 nouveaux plus bas. (Reportage de Stephen Culp ; reportages complémentaires d'Ankika Biswas et de Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction de David Gregorio)