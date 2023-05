Les principaux indices de Wall street ont chuté vendredi alors que le sentiment des consommateurs américains s'est effondré à un plus bas de six mois, indiquant que les hausses rapides des taux d'intérêt commençaient à nuire à la croissance économique, tandis que l'action Tesla a perdu ses gains initiaux.

Le moral des consommateurs a baissé en mai à son niveau le plus bas depuis novembre dernier, l'impasse sur le relèvement du plafond d'emprunt du gouvernement fédéral ayant alimenté les inquiétudes sur les perspectives de l'économie.

Les marchés guettent les signes d'une percée dans le relèvement du plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, afin d'éviter un défaut de paiement catastrophique.

Une réunion entre le président Joe Biden et les principaux parlementaires, qui était prévue vendredi, a été reportée et les dirigeants ont convenu de se rencontrer en début de semaine prochaine.

"Si le consommateur devient négatif, si l'inflation a finalement atteint le point où les consommateurs ne peuvent pas dépenser, s'ils ont des inquiétudes quant à leurs perspectives d'emploi, c'est un autre vent contraire", a déclaré Steve Wyett, stratège en chef des investissements chez BOK Financial.

Plus tôt dans la semaine, les prix à la consommation et à la production ont légèrement baissé, tandis que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont enregistré leur plus forte hausse depuis un an et demi, mais à un rythme qui a contribué à renforcer les paris d'une pause dans les hausses de taux de la Fed.

Par ailleurs, Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a déclaré que la banque centrale devrait probablement relever davantage les taux d'intérêt si l'inflation reste élevée, ajoutant que les données clés recueillies jusqu'à présent ce mois-ci ne l'avaient pas convaincue que les pressions sur les prix s'atténuaient.

Les indices ont progressé à l'ouverture des marchés grâce aux gains réalisés par Tesla Inc. à la suite de la nouvelle selon laquelle le grand patron Elon Musk avait trouvé un nouveau directeur général pour Twitter. Mais ils ont rapidement inversé les gains pour chuter de 2,3 %.

Elon Musk a annoncé par la suite que Linda Yaccarino, membre de la direction de NBCUniversal, serait la directrice générale de Twitter.

L'indice KBW des banques régionales semblait prêt à prolonger ses baisses pour une cinquième séance consécutive, s'échangeant environ 1 % de moins sur les inquiétudes concernant la santé du secteur après l'effondrement de trois créanciers régionaux.

À 12:25 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 131,40 points, soit 0,39%, à 33 178,11, le S&P 500 était en baisse de 21,64 points, soit 0,52%, à 4 108,98, et le Nasdaq Composite était en baisse de 83,06 points, soit 0,67%, à 12 245,45.

Les trois indices sont en baisse pour la semaine, le Dow Jones étant en passe de terminer en baisse de 1,4 %. Le Nasdaq et le S&P 500 étaient en passe de perdre respectivement 0,1 % et 0,6 % pour la semaine.

Les actions de First Solar Inc ont bondi de 24,0 %, gagnant le plus sur le S&P 500, après que le fabricant de panneaux solaires ait acquis la société suédoise Evolar AB, spécialisée dans la technologie des cellules solaires en couches minces.

News Corp a gagné 5,9 % après que le conglomérat médiatique a battu les analystes de Wall street pour le bénéfice du troisième trimestre.

Netflix Inc. prévoit de réduire ses dépenses de 300 millions de dollars cette année, selon un rapport. Ses actions ont baissé de 1,5 %.

Les données ont montré que les prix des importations américaines ont augmenté en avril pour la première fois depuis la fin de 2022 en raison de la hausse des coûts du carburant, mais les pressions inflationnistes importées sont restées modérées.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,87 contre 1 sur le NYSE et de 1,83 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 19 nouveaux plus hauts et 15 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 46 nouveaux plus hauts et 172 nouveaux plus bas.