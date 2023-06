Les principaux indices boursiers de Wall Street ont chuté vendredi et sont en passe d'enregistrer des baisses hebdomadaires, les commentaires optimistes des responsables de la Réserve fédérale ayant alimenté les craintes de voir les taux d'intérêt rester élevés plus longtemps. La présidente de la banque centrale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré dans une interview accordée à Reuters que deux hausses de taux supplémentaires cette année constituaient une projection "très raisonnable", mais elle a laissé entendre qu'une approche plus prudente s'imposait.

Ses commentaires font suite à la position optimiste adoptée par le président de la Fed, Jerome Powell, lors de son témoignage de deux jours devant la commission bancaire du Sénat en début de semaine.

Les marchés se sont brièvement calmés et le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré quelques gains lors de la session précédente après que M. Powell a déclaré que la Fed procéderait avec prudence.

Mais les indices étaient toujours prêts à mettre fin à plusieurs semaines de gains, leur pire performance hebdomadaire depuis la déroute des banques en mars.

Le S&P 500 est en passe de mettre fin à une série de cinq semaines de hausse, tandis que le Nasdaq Composite est en passe de mettre fin à une série de huit semaines de hausse. Le Dow Jones pourrait clôturer en baisse pour la troisième semaine consécutive.

"Vous voyez un peu de prise de bénéfices après une forte hausse", a déclaré Michael James, directeur général du négoce d'actions chez Wedbush Securities.

"Nous sommes clairement surachetés et sans preuve de la part des haussiers, il sera difficile d'atteindre des sommets plus élevés, en particulier avec la faiblesse que nous observons à l'étranger cette semaine.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés monétaires tablent toujours sur une nouvelle hausse des taux de 25 points de base (pb) en juillet, au lieu de deux comme l'a suggéré M. Powell.

Les rendements des obligations à deux ans, qui reflètent le mieux les attentes en matière de taux d'intérêt, ont chuté pour s'établir à 4,77 % vendredi, à l'instar du marché obligataire européen, à la suite de données plus faibles que prévu concernant la zone euro.

Sur le front des données, l'indice des directeurs d'achat de S&P Global pour l'activité manufacturière et des services aux États-Unis a montré que l'activité commerciale est tombée à son plus bas niveau depuis trois mois en juin, la croissance des services s'étant ralentie pour la première fois cette année et la contraction du secteur manufacturier s'étant aggravée.

Les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500 étaient en baisse, les valeurs technologiques étant en tête des baisses.

Les poids lourds du marché, notamment Tesla, Nvidia et Microsoft, ont perdu entre 0,8 % et 1,7 %, ce qui a pesé sur le Nasdaq, très actif dans le secteur technologique.

Dans le même temps, Meta Platforms retrouvera son ancien statut d'action en pleine croissance après que le fournisseur de données financières FTSE Russell aura terminé son remaniement annuel des composants de son indice boursier plus tard dans la journée.

À 12:14 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 172,59 points, soit 0,51 %, à 33 774,12, le S&P 500 était en baisse de 26,28 points, soit 0,60 %, à 4 355,61, et le Nasdaq Composite était en baisse de 117,01 points, soit 0,86 %, à 13 513,60.

Carmax Inc a bondi de 8,6% après que le bénéfice du premier trimestre du détaillant de voitures d'occasion ait dépassé les attentes du marché, bénéficiant de réductions de coûts.

Starbucks Corp a chuté de 2,3 %, les syndicats de la chaîne de cafés ayant annoncé qu'environ 3 500 travailleurs feraient grève la semaine prochaine aux États-Unis après avoir affirmé que la société avait interdit les décorations du mois de la fierté dans ses cafés.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,27 contre 1 sur le NYSE et de 2,30 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 14 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 25 nouveaux records et 98 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Shubham Batra et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur)