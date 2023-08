(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

7 août (Reuters) - Wall Street a progressé lundi à l'issue d'une semaine agitée, les investisseurs se tournant vers un rapport très attendu sur l'inflation américaine attendu plus tard dans la semaine et qui pourrait mettre à l'épreuve la forte reprise du marché cette année.

Les principaux indices boursiers ont terminé la semaine en baisse vendredi, certains investisseurs prenant leurs bénéfices après des mois de hausse en raison des inquiétudes suscitées par les données économiques, des résultats mitigés et de l'augmentation des rendements des bons du Trésor.

Les actions américaines se sont fortement redressées en 2023, l'indice de référence S&P 500 enregistrant des gains de 17 % depuis le début de l'année, grâce à l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle et à l'espoir d'un atterrissage en douceur de la plus grande économie du monde.

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, publiées jeudi, pourraient donner des indications sur la politique monétaire de la Réserve fédérale, après qu'un rapport sur l'emploi, publié vendredi, a ravivé les craintes que la banque centrale ne maintienne ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

"Ce mois-ci, l'attention se porte plus que d'habitude sur les données économiques à venir, car la Fed aura plus de temps pour digérer et synthétiser les données", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

"Mon hypothèse est que la dernière hausse de la Fed a eu lieu lors de sa dernière réunion, et que les données économiques d'ici à la prochaine réunion de la Réserve fédérale en septembre montreront un succès constant dans la maîtrise de l'inflation".

Le président de la Fed de New York

John Williams

membre votant cette année, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les taux d'intérêt commencent à baisser au début de 2024, selon un rapport, tandis que la gouverneure Michelle Bowman a déclaré que des hausses de taux d'intérêt supplémentaires seront probablement nécessaires pour réduire l'inflation à l'objectif de 2 %.

À 09:51 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 241,97 points, soit 0,69%, à 35 307,59, le S&P 500 était en hausse de 18,92 points, soit 0,42%, à 4 496,95, et le Nasdaq Composite était en hausse de 6,62 points, soit 0,05%, à 13 915,86.

Tesla a glissé de 2,8% après que le géant des véhicules électriques ait déclaré que Vaibhav Taneja remplacera Zachary Kirkhorn en tant que directeur financier.

Les valeurs technologiques et de croissance Amazon.com et Nvidia ont progressé, tandis qu'Apple, l'entreprise la plus précieuse au monde, a chuté de 1,8 %, prolongeant ses pertes importantes de la session précédente à la suite d'un rapport morose sur les ventes de l'iPhone.

Dans l'ensemble, les bénéfices du deuxième trimestre ont été supérieurs aux prévisions jusqu'à présent, 79,1 % des 422 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats jusqu'à vendredi ayant dépassé les estimations des analystes, selon les données de Refinitiv.

Les actions de classe B de Berkshire Hathaway ont gagné 2,7 % après que le conglomérat dirigé par Warren Buffett a enregistré le bénéfice d'exploitation trimestriel le plus élevé de son histoire.

Sage Therapeutics a chuté de 48,4 %, tandis que Biogen a glissé de 0,4 % après que l'autorité américaine de réglementation des médicaments a refusé d'approuver la pilule commune de dépression post-partum (PPD), la première du genre.

Tyson Foods a chuté de 7,8 % après que le conditionneur de viande a déçu les attentes de Wall Street en ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre, les clients ayant réduit leurs achats de viande.

Yellow Corp, une entreprise de transport routier américaine presque centenaire, s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites dimanche, entraînant une baisse de 32,2 % de ses actions.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,51 contre 1 à la Bourse de New York. Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,22 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré neuf nouveaux plus hauts et quatre nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 65 nouveaux plus bas. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty et Maju Samuel)