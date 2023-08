Les actions américaines étaient en baisse dans les échanges de l'après-midi jeudi, avec le Nasdaq en baisse d'environ 1% après les gains importants de cette semaine et les investisseurs nerveux avant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell vendredi.

Les actions de Nvidia étaient en hausse de plus de 3 % et ont atteint un niveau record plus tôt dans la session après que la société ait donné mercredi des prévisions beaucoup plus élevées que prévu en raison de la demande pour ses puces d'intelligence artificielle.

Tous les principaux secteurs de l'indice S&P 500 ont toutefois reculé ce jour-là, y compris le secteur technologique, et l'indice des semi-conducteurs a perdu plus de 2 %.

Le discours de M. Powell est attendu vendredi lors du sommet annuel des banques centrales à Jackson Hole.

"Même si les investisseurs veulent se concentrer sur Nvidia et sur la technologie - et c'est une bonne année jusqu'à présent - c'est toujours un marché qui est obsédé par la Fed. Il s'agit toujours de savoir ce que Jay Powell va dire demain pour tout chambouler... ce qui pourrait inciter les investisseurs à vendre plutôt qu'à acheter", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma.

Le marché avait progressé avec Nvidia avant la publication du rapport de l'entreprise, dans l'espoir que les nouvelles pourraient prolonger le rallye technologique de cette année dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 263,24 points, soit 0,76 %, à 34 209,74, le S&P 500 a perdu 37,44 points, soit 0,84 %, à 4 398,57 et le Nasdaq Composite a chuté de 156,94 points, soit 1,14 %, à 13 564,10.

Des données antérieures ont montré que les demandes d'allocations de chômage aux États-Unis indiquaient un marché de l'emploi toujours fort, des nouvelles qui, selon certains, pourraient soutenir le message hawkish de la Fed de taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps. Les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté.

Les investisseurs ont également digéré les commentaires du président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, qui a déclaré dans une interview jeudi que la Fed devra maintenir des taux restrictifs pendant un certain temps.

Dollar Tree a perdu 11,9% après que le détaillant ait annoncé un bénéfice annuel largement inférieur aux estimations.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE dans un rapport de 2,61 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,75 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts et 13 nouveaux plus bas sur 52 semaines ; le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 195 nouveaux plus bas.