Les principaux indices de Wall street ont effacé leurs premiers gains vendredi, alors que les négociations sur le plafond de la dette américaine entre la Maison Blanche et les parlementaires républicains ont été suspendues, réduisant les espoirs d'un accord rapide pour éviter un défaut de paiement calamiteux.

Les indices avaient ouvert à la hausse en raison de l'optimisme suscité par la possibilité de parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, dès ce week-end. Cependant, la nouvelle de la pause a fait baisser les indices dans un contexte d'échanges nerveux, alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprimait lors d'un panel sur la politique monétaire.

"Le ton général des progrès réalisés par les deux parties dans le processus de négociation sur le plafond de la dette a été un soutien pour les marchés et tout ce qui change cette opinion va probablement toucher le marché", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth à Boston.

"Cela ne veut pas dire que c'est la fin du processus de négociation. Ce n'est qu'un accident de parcours".

M. Powell a déclaré vendredi que les conséquences des récentes difficultés du secteur bancaire réduisaient la pression exercée sur la banque centrale américaine pour qu'elle relève ses taux, tandis qu'un autre rapport indique que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré jeudi aux PDG des banques que davantage de fusions bancaires pourraient s'avérer nécessaires après une série de faillites bancaires.

M. Powell a également indiqué qu'aucune décision n'avait encore été prise quant à la suite de l'action sur les taux.

Les banques régionales, qui ont été les plus touchées par les tensions dans le secteur, ont chuté dans l'après-midi, l'indice KBW Regional Banking perdant 3,0 %. L'indice reste en hausse de 5,3 % sur la semaine.

À 11:54 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 97,91 points, soit 0,29%, à 33 438,00, le S&P 500 était en baisse de 5,69 points, soit 0,14%, à 4 192,36, et le Nasdaq Composite était en baisse de 25,65 points, soit 0,20%, à 12 663,19.

Morgan Stanley a chuté de 2,1 % après que le PDG James Gorman a annoncé qu'il quitterait ses fonctions au cours des 12 prochains mois.

Foot Locker Inc a plongé de 27,4 % après que le détaillant de chaussures a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

Ses prévisions ont pesé sur les actions de Nike Inc, une composante du Dow Jones, qui ont chuté de 3,9 %, tandis qu'Under Armour Inc a perdu 5,0 %.

La mise à jour de Foot Locker s'ajoute au ton prudent donné par d'autres détaillants cette semaine, y compris Target Corp, Home Depot Inc et TJX Companies Inc, indiquant que les consommateurs américains méfiants à l'égard de l'inflation se sont serré la ceinture.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq étaient sur le point de réaliser leur meilleure performance hebdomadaire depuis la fin du mois de mars, grâce à des négociations positives sur le plafond de la dette, à des bénéfices moins redoutés et à des données économiques.

L'indice S&P 500 des banques est en passe de terminer la semaine en hausse de 4,1 %, mettant fin à une série de trois semaines de pertes.

Alphabet Inc a ajouté 0,5 % à la suite d'un rapport selon lequel Samsung Electronics n'abandonnera pas de sitôt son moteur de recherche par défaut de Google au profit de Bing de Microsoft.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,43 contre 1 sur le NYSE et de 1,12 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 68 nouveaux sommets et 51 nouveaux creux.