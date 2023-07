Les principaux indices de Wall Street ont augmenté lundi, récupérant les pertes de la semaine dernière, alors que les investisseurs attendent un rapport clé sur l'inflation et les commentaires d'une série de responsables de la Réserve fédérale cette semaine pour évaluer la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale.

Tous les regards seront tournés vers les données sur l'inflation américaine, attendues mercredi, qui alimenteront la décision de la Fed sur les taux d'intérêt plus tard dans le mois. Un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes a montré qu'ils pensent que la croissance des prix à la consommation s'est probablement ralentie en juin.

"Cette semaine pourrait faire basculer la dynamique à court terme dans un sens ou dans l'autre, en fonction de la réaction des opérateurs aux données sur l'inflation (IPC et IPP) et aux premiers résultats du deuxième trimestre", a déclaré Chris Larkin, directeur général du trading et de l'investissement chez E*TRADE de Morgan Stanley.

Les stratèges de Citigroup ont rétrogradé les actions américaines à "neutre", ajoutant que la croissance des mégapoles est prête pour un repli et que les risques de récession aux États-Unis pourraient encore se faire sentir.

Vendredi, les principaux indices de Wall Street ont terminé la semaine en baisse après qu'un rapport sur l'emploi ait montré que le chômage avait diminué en juin, tandis que la croissance des salaires, plus élevée que prévu, indiquait que le marché du travail restait solide.

Les opérateurs s'attendent toujours à ce que la banque centrale américaine relève ses taux de 25 points de base dans le courant du mois, mais ils sont divisés sur la trajectoire de relèvement des taux pour le reste de l'année.

Dans trois discours distincts prononcés lundi, les responsables de la politique monétaire de la Fed, dont

Michael Barr

,

Loretta Mester

et

Mary Daly

ont réaffirmé la nécessité de nouvelles hausses de taux.

La saison des résultats du deuxième trimestre débute cette semaine et les investisseurs évalueront l'impact sur les entreprises du resserrement des conditions monétaires et des craintes d'un ralentissement économique imminent.

Dans l'ensemble, les bénéfices des composantes du S&P 500 devraient chuter de 5,7 % au cours du trimestre, selon les données de Refintiv.

À 11:38 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 157,52 points, soit 0,47%, à 33 892,40, le S&P 500 était en hausse de 4,94 points, soit 0,11%, à 4 403,89, et le Nasdaq Composite était en hausse de 4,62 points, soit 0,03%, à 13 665,34.13 665,34

Cinq des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les valeurs industrielles étant en tête des gains, avec une hausse de 1,1 %.

Home Depot a été l'un des principaux gagnants du Dow Jones, avec une hausse de 1,5 % après que Jefferies a relevé son objectif de prix pour le détaillant de produits de rénovation.

La plupart des valeurs technologiques et de croissance des mégacapitalisations ont baissé à la mi-journée, l'indice FANG chutant de 1,3 %.

Les grandes banques telles que JPMorgan Chase et Citigroup ont légèrement augmenté, avant la publication de leurs résultats vendredi.

Icahn Enterprises a bondi de 19,0 % après que la société d'investissement a déclaré que Carl Icahn et les banques ont finalisé des accords de prêt modifiés qui délient les prêts personnels de l'investisseur activiste du prix de négociation de sa société.

Les fabricants de puces Intel et Qualcomm ont augmenté de plus de 1 % chacun, après que la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a déclaré au cours du week-end que les réunions avec les hauts fonctionnaires chinois avaient été "directes" et "productives".

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,18 contre 1 sur le NYSE et de 2,42 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 21 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 42 nouveaux records et 33 nouveaux records à la baisse.